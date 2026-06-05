В Ташкенте начались рейды по очистке автобусных полос

В столице принимаются решительные меры для обеспечения безопасности и скорости движения общественного транспорта, а также для своевременной доставки пассажиров к месту назначения. Сотрудники Управления безопасности дорожного движения (УБДД) Главного управления внутренних дел города Ташкента приступили к специальным мероприятиям, направленным на обеспечение беспрепятственного и свободного движения автобусов по маршрутам.

В настоящее время инспекторы дорожного надзора тщательно контролируют строгое соблюдение правил пользования специально выделенными полосами с маркировкой «А» на улицах столицы.

Пресечение препятствий и предотвращение заторов

Основная цель данных рейдовых мероприятий — полностью пресечь такие негативные явления, как незаконная остановка или движение легковых автомобилей по выделенным для автобусов полосам. Основные последствия таких нарушений следующие:

Нарушение расписания: Приводит к задержкам автобусов относительно установленного времени движения и длительному ожиданию пассажиров на остановках.

Искусственные заторы: Из-за занятости выделенной полосы крупные автобусы вынуждены сливаться с общим потоком, что резко увеличивает уровень заторов на центральных улицах.

Оперативный контроль и юридическая ответственность

Представители УБДД призывают всех водителей столицы неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения (ПДД) и необоснованно не занимать полосы, выделенные для общественного транспорта.

Направление мероприятий Выполняемые работы и последствия Контроль остановок и полос Выявляются автомобили, оставленные на автобусных остановках и специальных полосах, и в отношении них принимаются меры. Фото- и видеофиксация Нарушения фиксируются с помощью современных камер наблюдения и боди-камер инспекторов. Административные меры К любым водителям, не подчиняющимся правилам и блокирующим полосу, применяются штрафы в порядке, установленном законодательством.

Комментарий издания Замин: Единственный путь развития общественного транспорта в таком мегаполисе, как Ташкент, — это предоставление приоритета автобусам. Однако, к сожалению, многие водители продолжают считать полосы «А» личной парковкой или удобной полосой для движения. Эти строгие рейды, инициированные УБДД, служат повышению культуры водителей и защите прав сотен тысяч пассажиров. Соблюдение правил обязательно для всех.

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