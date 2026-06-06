В России начнутся испытания мобильной связи через спутник

Российский оператор «Билайн» и компания «Бюро 1440» планируют провести испытания спутниковой связи осенью 2026 года. Информация об этом проекте была объявлена в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам генерального директора «Билайна» Сергея Анохина, спутниковые каналы связи будут использоваться в регионах, где строительство традиционной телекоммуникационной инфраструктуры экономически нецелесообразно. В первую очередь это касается отдаленных районов, где прокладка оптоволоконных линий требует больших затрат.

Как отметил руководитель «Икс Холдинга» Алексей Шелобков, группировка спутников рассматривается не только как способ обеспечения интернетом труднодоступных территорий, но и как резервный канал связи. Такой подход способствует повышению устойчивости сетевой инфраструктуры и снижению рисков для критически важных объектов.

«Бюро 1440» в настоящее время работает над созданием системы передачи данных через низкоорбитальные спутники. Ожидается, что в будущем эта система обеспечит широкополосную связь по всей стране и дополнит существующую наземную телеком-инфраструктуру.