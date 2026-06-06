В Кашкадарьинской области выявлено производство непригодного для употребления масла

В Кашкадарьинской области выявлен факт производства масла, непригодного для употребления. Оперативные мероприятия были проведены сотрудниками Каршинского городского отдела Департамента при Генеральной прокуратуре.

Как выяснилось, гражданин С.Г. в своем доме на территории махалли «Чиял» кустарным способом с помощью самодельного маслопресса производил непригодное масло.

В ходе проверки в качестве вещественных доказательств были изъяты 13 тонн льна, 667 кг хлопковых семян, 569 кг жмыха, 104 кг непригодного для употребления масла и 177 пластиковых емкостей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 186-2 Уголовного кодекса, продолжаются следственные действия.