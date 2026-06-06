Историческая футболка короля футбола выставлена на аукцион за рекордную сумму

·24·Спорт
Историческая футболка короля футбола выставлена на аукцион за рекордную сумму

Уникальная историческая форма Пеле, короля футбола, одной из величайших и непревзойденных фигур в истории мирового футбола, выставлена на аукцион. Это не просто ткань, а самая ценная реликвия золотой эры, навсегда изменившей историю игры миллионов. Это крупное мероприятие, организованное авторитетными аукционными домами, в кратчайшие сроки оказалось в центре внимания коллекционеров и футбольных болельщиков по всему миру.

Сообщается, что торги по этому уникальному лоту пройдут в текущем году с 29 июня по 16 июля . Самая удивительная деталь заключается в том, что стартовая цена исторической футболки составляет целых 6 миллионов долларов .

Наследие и история: подвиг 17-летнего гения в Швеции

Почему эта спортивная форма, выставленная на аукцион, оценивается так высоко? В основе этого лежит самый красивый фундамент мирового футбола:

  • Исторический матч: Именно в этой легендарной форме 17-летний юноша Пеле вышел на зеленое поле в финале чемпионата мира 1958 года против сборной хозяев турнира, Швеции.

  • Решающий дубль: В том бескомпромиссном и напряженном матче молодой нападающий дважды точно поразил ворота соперника, произведя настоящий фурор.

  • Первый золотой кубок: Эти незабываемые голы Пеле принесли сборной Бразилии первый в ее истории титул чемпиона мира.

Кроме того, тот матч навсегда вписал имя Пеле в анналы как самого молодого автора гола в финалах чемпионатов мира. Этот уникальный и поразительный рекорд остается непобитым до сих пор, несмотря на прошедшие годы.

Единственный монарх, трижды надевавший корону чемпиона мира

Место Пеле в мировом футболе и его абсолютное господство на чемпионатах мира ярко отражены в следующей исторической таблице:

Статус игрока

Достигнутые исторические успехи

Годы завоевания чемпионства

👑 Король футбола (Пеле)

Единственный человек на планете, ставший трехкратным чемпионом мира в качестве игрока.

🥇 1958 год


🥇 1962 год


🥇 1970 год

Нет сомнений, что продажа первой формы, с которой началось основание таких великих побед, станет самым крупным финансовым и культурным событием в спортивном мире.

Комментарий Замин: Стартовая цена в 6 миллионов долларов может показаться кому-то астрономической, но для первой чемпионской формы такой легенды, как Пеле, это достойная сумма. Вполне возможно, что по итогам торгов эта ткань станет самым дорогим спортивным реквизитом в мире. Ведь в ней скрыт не только пот Пеле, но и слезы радости миллионов бразильцев, впервые плакавших от счастья, а также фундамент всей футбольной империи. С нетерпением ждем, до скольких миллионов достигнет финальная цена лота.

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ПелеБразилияШвецияЧемпионат мира
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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