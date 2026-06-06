Шавкат Мирзиёев выступил с исторической речью на Петербургском экономическом форуме

·4·Экономика
Шавкат Мирзиёев выступил с исторической речью на Петербургском экономическом форуме

Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026), являющийся одной из крупнейших площадок для диалога в сфере глобальной политики и экономики, сейчас находится в центре внимания всего мирового сообщества. В главном мероприятии этого авторитетного форума — пленарном заседании — принимает участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая с крайне важным и программным докладом, посвященным фундаментальным сдвигам в мировой экономике, новому стратегическому статусу нашего региона и перспективам будущего.

Сегодня наша планета переживает период беспрецедентной трансформации и обновления. Старые транспортные маршруты уступают место новым, глобальные цепочки поставок и производства формируются заново. При этом искусственный интеллект, цифровизация и самые современные высокие технологии уже стали основным фундаментом, определяющим мощь государств на международной арене и их место в будущем.

Глава государства в своем выступлении на основе глубокого анализа показал, что территория Узбекистана и всей Центральной Азии становится не просто географическим регионом, а настоящим центром глобальных обновлений в экономическом и стратегическом плане.

Новое дыхание Великого шелкового пути и глобальный перекресток

Говоря об исторической миссии Центральной Азии и ее современном потенциале, Президент Шавкат Мирзиёев особо остановился на следующих важных аспектах:

«Узбекистан на протяжении тысячелетий был сердцем Великого шелкового пути, его пульсирующей артерией. В нынешнюю динамичную эпоху этот высокий статус приобретает совершенно новый смысл и стратегическую силу. Сегодня наш регион, являясь важнейшим коммуникационным перекрестком, где соединяются Север и Юг, Запад и Восток, определяет будущий облик человечества».

По словам главы государства, для дальнейшего укрепления и развития этой позитивной тенденции в мире крайне необходима качественно новая степень взаимосвязанности (коннективности) между странами.

От традиционных коридоров к цифровой интеграции

Лидер Узбекистана отметил, что в расширении международного сотрудничества нельзя ограничиваться только старыми шаблонами. Приоритетные направления современных интеграционных процессов проявляются в следующей системе:

Сферы сотрудничества

Старый подход

Новая стратегия, предложенная Президентом

Коммуникации и логистика

Развитие исключительно традиционных транспортных путей.

Объединение транспортно-логистических и энергетических коридоров.

Технологическая инфраструктура

Работа в рамках локальных сетей.

Полная интеграция цифровых систем, платежных механизмов и производства.

Региональный статус

Разрозненные экономические связи.

Создание сильной, объединенной, экономически связанной, открытой и стабильной Центральной Азии.

По мнению Президента, такое открытое и последовательно развивающееся пространство Центральной Азии полностью соответствует стратегическим интересам всех международных партнеров и крупных инвесторов в мире.

Глобальная нестабильность и философия прагматичного сотрудничества

Шавкат Мирзиёев особо подчеркнул важность объединения и взаимной поддержки стран в условиях политической и экономической нестабильности, наблюдаемой во всем мире. Глава государства с твердой уверенностью заявил, что в ближайшие десятилетия глобальное лидерство смогут удержать только те государства, которые создадут пространство взаимной выгоды и устойчивой кооперации, а не взаимного исключения.

Взгляд Замин: Это весомое выступление нашего Президента на Петербургском форуме еще раз продемонстрировало всему миру, насколько открытую, прагматичную и дальновидную политику проводит Узбекистан во внешнеэкономическом и политическом направлениях. Инициатива Узбекистана как центра цифровой и транспортной интеграции в период роста экономических барьеров кардинально повысит авторитет нашего региона на международной арене. Несомненно, эта историческая речь заложит фундамент для притока крупных инвестиций и новых технологических проектов в нашу страну в ближайшие годы.

Следите за самыми свежими новостями с Глобального экономического форума, международными инициативами, выдвигаемыми главой нашего государства, и самыми актуальными политическими анализами вместе с нами на страницах Замин!

Шавкат МирзиёевСанкт-ПетербургУзбекистанЦентральная АзияВеликий шёлковый путь
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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