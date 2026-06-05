Метеорологи прогнозируют аномально дождливое лето в Центральной Азии

Глобальные изменения климата и капризы природы ставят все человечество перед новыми испытаниями. Ожидается, что летний сезон наступающего 2026 года в регионе Центральной Азии, особенно в нашей родной стране, будет сопровождаться неожиданными и экстремальными погодными явлениями. Согласно последнему прогнозу погоды экспертов Всемирной метеорологической организации (ВМО), авторитетной структуры Организации Объединенных Наций (ООН), в Тихом океане наблюдается известный Эль-Ниньо климатический феномен, повторная активизация которого совпадает с процессами глобального потепления, что инициирует волну аномально сильных дождей в нашем регионе.

Ожидается, что эта климатическая аномалия проявится по-разному в различных точках мира. Географическая карта этих природных сюрпризов выглядит следующим образом:

Климатическая карта мира: кого ждут наводнения, а кого засуха?

Согласно анализу ученых, Эль-Ниньо разделяет земной шар на два полюса. С одной стороны наблюдаются непрекращающиеся осадки, с другой — страдают от засухи:

Эпицентры осадков: Страны Центральной Азии и южные регионы Соединенных Штатов Америки (США) станут центрами хронических дождей, выпадающих в несколько раз больше нормы.

Зоны засухи: Напротив, континент Австралия, острова Индонезии и страны Южной Америки, согласно прогнозам, окажутся в условиях аномальной жары и нехватки воды.

Ужасающая сила и высокая вероятность

По мнению глобальных наблюдателей за погодой, антропогенное потепление атмосферы (парниковый эффект), вызванное человеческим фактором, многократно усиливает воздействие Эль-Ниньо. Это создает почву для непредсказуемо масштабного и опасного характера климатических изменений.

Специалисты оценивают динамику развития этого природного явления в следующих процентных показателях:

Стадия климатического явления Вероятность возникновения и продолжительности Период воздействия Активизация феномена Эль-Ниньо 80 процентов В течение текущего летнего сезона Сохранение климатической аномалии Более 90 процентов До наступления зимнего сезона

Эти показатели свидетельствуют о том, что природное явление носит не просто кратковременный, а долгосрочный и серьезный характер.

Призыв Генерального секретаря ООН и приоритетные задачи

На фоне этой ситуации Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с специальным обращением к мировому сообществу и странам региона. В своей речи он призвал все страны ускорить внедрение современных цифровых систем раннего предупреждения об опасных погодных явлениях. Поскольку последствия этой аномалии могут сказаться не только в текущем 2026 году, но и в 2027 году .

Комментарий Замин: Часто повторяющиеся сильные ливни и селевые потоки не являются чем-то новым для Центральной Азии, однако возвращение Эль-Ниньо и 90-процентный прогноз ВМО побуждают нас быть еще более бдительными. Заблаговременная тщательная подготовка к возможным селям и наводнениям в горных и предгорных районах, очистка арыков и русел рек должны стать сегодня важнейшей задачей для государств региона и соответствующих служб. Самое мощное оружие против стихийного бедствия — это готовность к нему заранее.

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