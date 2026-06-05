Отец, скрывавшийся от алиментов, найден внутри тандыра

·43·Общество
Отец, скрывавшийся от алиментов, найден внутри тандыра

В Навоийской области правоохранительные органы обнаружили в необычном месте человека, который долгое время уклонялся от уплаты алиментов.

Сообщается, что житель Карманинского района по решению суда должен был выплачивать алименты на содержание своего ребенка. Однако он не исполнял эту обязанность в течение двух лет.

За это время его задолженность по алиментам достигла почти 71 миллиона сумов. Поскольку местонахождение должника было неизвестно, исполнительные документы были направлены в отдел розыска.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был обнаружен скрывающимся в одном из заведений общественного питания Карманинского района. Самое интересное, что выяснилось: он залез внутрь тандыра, чтобы спрятаться от ищущих его людей.

Правоохранительными органами были оформлены соответствующие документы, и ситуация была рассмотрена в суде.

По решению суда должнику, не исполнявшему алиментные обязательства, назначено наказание в виде 15 суток административного ареста.

НавоиКармана
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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