Бавария вернулась к кандидатуре Томаса Араужо для усиления линии обороны

Мюнхенская «Бавария» вновь размышляет над трансфером Томаса Араужо. По данным издания Sky, центральный защитник лиссабонской «Бенфики» остается в сфере интересов немецкого рекордсмена. Сообщается, что мюнхенцы давно следят за 23-летним футболистом и уже провели предварительные переговоры с его представителями. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Араужо способен играть как в центре, так и на правом фланге обороны. Это делает его достойной альтернативой Конраду Лаймеру или основным вариантом на случай ухода Мин Джэ Кима или Хироки Ито. Такая универсальность является важным фактором в планах главного тренера Винсента Компани на предстоящий сезон.

Однако трансфер не будет легким. Недавно футболист подписал с «Бенфикой» долгосрочный контракт до 2029 года. Сумма отступных в соглашении составляет от 80 до 100 миллионов евро. Интерес к игроку также проявлял «Челси», но «Бавария» пока не готова выплачивать такую крупную сумму.

Томас Араужо — воспитанник академии «Бенфики». В прошлом сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Пока руководство «Баварии» не предпринимает решительных шагов по трансферу, ограничиваясь лишь мониторингом ситуации с 24-летним защитником.