Ламин Ямаль признан лучшим футболистом сезона Ла Лиги

Молодая звезда клуба «Барселона» Ламин Ямаль по итогам сезона 2025/26 был объявлен лучшим футболистом чемпионата Испании. Вклад 18-летнего вингера в победу команды под руководством Ханси Флика в чемпионской гонке был неоценим. По ходу сезона он забил 16 голов и отдал 11 результативных передач, став настоящим лидером атакующей линии. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Помимо этого успеха, Ламин Ямаль вместе с партнером по команде Ферраном Торресом получил приз «Zarra Trophy», вручаемый лучшему испанскому бомбардиру. Для «Барселоны» это вторая подряд победа в этой престижной номинации — в прошлом сезоне лауреатом стал Рафинья. В официальном заявлении клуба особо отмечены дриблинг Ямаля в каждом матче и проблемы, которые он создавал для защитников соперника.

Успех каталонцев не ограничился только Ямалем. Главный тренер команды Ханси Флик второй год подряд признан лучшим тренером сезона. Под его руководством «Барселона» заняла первое место в турнирной таблице, набрав 94 очка. Это еще раз доказало доминирование немецкого специалиста в испанском футболе.

Представители «Барселоны» были отмечены и в линиях обороны и вратарей. Жоан Гарсия победил в номинации «Лучший сейв сезона». Его отражение удара Пере Мильи в дерби против «Эспаньола» было признано самым ярким моментом года. Кроме того, Гарсия получил приз «Zamora Trophy» за то, что пропустил всего 21 гол по ходу сезона.