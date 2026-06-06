Две трагедии за 4 дня: умерли мать и новорожденный

·87·Общество
Две трагедии за 4 дня: умерли мать и новорожденный

Трагедия, произошедшая в Иштыханском районе Самаркандской области, потрясла общественность.

36-летняя Насиба Элмуродова 10 апреля обратилась в больницу для рождения четвертого ребенка. Однако спустя четыре дня это радостное событие закончилось тяжелой утратой.

Сначала было установлено, что сердцебиение плода остановилось, и ребенок погиб. После этого состояние женщины резко ухудшилось, с каждым днем ей становилось все хуже. Несмотря на лечение, проведенное врачами, 14 апреля было сообщено о ее смерти.

Близкие покойной подчеркивают, что причиной трагедии стала халатность врачей. По их словам, после госпитализации женщине не уделялось должного внимания.

Однако врачи отвергают эти утверждения, заявляя, что были приняты все необходимые меры. Сообщается, что в настоящее время по данному факту проводится расследование.

Это событие вызвало широкие обсуждения в обществе, растет число тех, кто ожидает от ответственных организаций четких и справедливых выводов.

Самаркандская областьИштихонский районНасиба Эльмуродова
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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