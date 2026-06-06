Страшный пожар в движущемся грузовике в Джизаке

·29·Общество
Страшный пожар в движущемся грузовике в Джизаке

К сожалению, на дорогах нашей страны по-прежнему происходят неприятные инциденты, связанные с транспортными средствами. Очередная такая чрезвычайная ситуация была зафиксирована в Джизакской области. На участке международной автомобильной дороги М-39, проходящем через Галляаральский район, внезапно загорелся крупногабаритный грузовик. По факту данного происшествия пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) Джизакской области предоставила оперативную информацию.

Хотя огонь, вспыхнувший в утренние часы, сильно встревожил очевидцев, оперативные действия спасателей позволили взять ситуацию под контроль.

Тревожные минуты на международной трассе: мужество спасателей

В дежурную часть областного УЧС поступило тревожное сообщение о возгорании в грузовом транспорте, двигавшемся с большой скоростью по направлению «СамаркандТашкент». Огонь в кратчайшие сроки охватил большую часть автомобиля.

  • Оперативная мобилизация: По сигналу тревоги на место происшествия незамедлительно прибыли 2 специальных пожарно-спасательных экипажа.

  • Время борьбы: Благодаря стойкости и решительным действиям местных пожарных пламя было полностью локализовано и ликвидировано в течение чуть более получаса.

  • Самое главное: В результате инцидента никто не получил телесных повреждений, погибших нет. Водитель успел своевременно выйти в безопасную зону.

В настоящее время специалистами соответствующих ведомств проводится расследование для выявления истинных причин возгорания грузовика и определения размера материального ущерба.

Тревожная статистика за последние 20 дней

По словам специалистов, это третий серьезный случай возгорания грузовых автомобилей на трассах нашей страны за последние двадцать дней. Такая нестабильность на дорогах требует от водителей еще большей бдительности.

Дата

Место происшествия

Тип транспорта

Последствия

16 мая

Самаркандская область

Грузовой транспорт

Оперативно потушен, пострадавших нет.

16 мая

Ташкентская область (Пскентский район)

Грузовой автомобиль

Огонь ликвидирован, идет расследование.

Сегодня (6 июня)

Джизакская область (Галляаральский район)

Крупногабаритный грузовик

Полностью потушен, жертв нет.

Комментарий Замин: Дорога не прощает ошибок, особенно с наступлением жарких летних дней. Три аналогичных пожара, произошедших за последние 20 дней, напоминают нам о необходимости крайне бережного отношения к технической безопасности, особенно к электропроводке и двигательной системе крупногабаритных грузовиков, совершающих дальние рейсы. К счастью, во всех случаях люди остались живы. Уважаемые водители, обязательно проверяйте техническую исправность вашего «железного коня» перед выездом! Не жадность, а жизнь важнее.

Следите за самыми последними событиями на дорогах нашей страны, оперативными сообщениями Министерства по чрезвычайным ситуациям и самыми важными новостями нашей повседневной жизни вместе с нами на страницах Замин!

ДжизакСамаркандТашкентМ-39Галляорол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Кашкадарьинской области выявлено производство непригодного для употребления маслаВ Кашкадарьинской области выявлено производство непригодного для употребления маслаСегодня, 08:03В Фергане изъято более 6 тысяч таблеток «Регапен»В Фергане изъято более 6 тысяч таблеток «Регапен»Сегодня, 07:48Две трагедии за 4 дня: умерли мать и новорожденныйДве трагедии за 4 дня: умерли мать и новорожденныйСегодня, 20:52Метеорологи прогнозируют аномально дождливое лето в Центральной АзииМетеорологи прогнозируют аномально дождливое лето в Центральной АзииВчера, 18:07В Ташкенте начались рейды по очистке автобусных полосВ Ташкенте начались рейды по очистке автобусных полосВчера, 17:28Отец, скрывавшийся от алиментов, найден внутри тандыраОтец, скрывавшийся от алиментов, найден внутри тандыраВчера, 16:42
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения