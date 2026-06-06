Страшный пожар в движущемся грузовике в Джизаке

К сожалению, на дорогах нашей страны по-прежнему происходят неприятные инциденты, связанные с транспортными средствами. Очередная такая чрезвычайная ситуация была зафиксирована в Джизакской области. На участке международной автомобильной дороги М-39, проходящем через Галляаральский район, внезапно загорелся крупногабаритный грузовик. По факту данного происшествия пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) Джизакской области предоставила оперативную информацию.

Хотя огонь, вспыхнувший в утренние часы, сильно встревожил очевидцев, оперативные действия спасателей позволили взять ситуацию под контроль.

Тревожные минуты на международной трассе: мужество спасателей

В дежурную часть областного УЧС поступило тревожное сообщение о возгорании в грузовом транспорте, двигавшемся с большой скоростью по направлению «Самарканд–Ташкент». Огонь в кратчайшие сроки охватил большую часть автомобиля.

Оперативная мобилизация: По сигналу тревоги на место происшествия незамедлительно прибыли 2 специальных пожарно-спасательных экипажа.

Время борьбы: Благодаря стойкости и решительным действиям местных пожарных пламя было полностью локализовано и ликвидировано в течение чуть более получаса.

Самое главное: В результате инцидента никто не получил телесных повреждений, погибших нет. Водитель успел своевременно выйти в безопасную зону.

В настоящее время специалистами соответствующих ведомств проводится расследование для выявления истинных причин возгорания грузовика и определения размера материального ущерба.

Тревожная статистика за последние 20 дней

По словам специалистов, это третий серьезный случай возгорания грузовых автомобилей на трассах нашей страны за последние двадцать дней. Такая нестабильность на дорогах требует от водителей еще большей бдительности.

Дата Место происшествия Тип транспорта Последствия 16 мая Самаркандская область Грузовой транспорт Оперативно потушен, пострадавших нет. 16 мая Ташкентская область (Пскентский район) Грузовой автомобиль Огонь ликвидирован, идет расследование. Сегодня (6 июня) Джизакская область (Галляаральский район) Крупногабаритный грузовик Полностью потушен, жертв нет.

Комментарий Замин: Дорога не прощает ошибок, особенно с наступлением жарких летних дней. Три аналогичных пожара, произошедших за последние 20 дней, напоминают нам о необходимости крайне бережного отношения к технической безопасности, особенно к электропроводке и двигательной системе крупногабаритных грузовиков, совершающих дальние рейсы. К счастью, во всех случаях люди остались живы. Уважаемые водители, обязательно проверяйте техническую исправность вашего «железного коня» перед выездом! Не жадность, а жизнь важнее.

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