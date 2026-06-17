В Навои выявлены лекарства, спрятанные под клейкой лентой на ногах

На пограничном таможенном посту «Навои» был подвергнут контролю гражданин, въезжающий в Узбекистан.

В ходе личного досмотра было обнаружено 277 единиц различных лекарственных средств, спрятанных на его ногах с помощью скотча.

Данные препараты не были заявлены при устном опросе и не были указаны в таможенной декларации пассажира.

По предварительным данным, лекарства ввозились с целью перепродажи. Их общая стоимость оценивается более чем в 8 миллионов сумов.

В настоящее время по данному факту проводятся доследственные проверочные мероприятия.