Отец, испугавшийся плача ребенка, удивил пассажиров

Перед ночным авиарейсом молодой отец по имени Чен проявил заботу о комфорте других пассажиров. Учитывая вероятность того, что его ребенок может заплакать во время полета, он купил 100 пар берушей для соседей по салону.

Также он решил раздать беруши, чтобы заранее извиниться перед пассажирами. Этот искренний и внимательный поступок был тепло встречен находящимися в самолете.

Многие пассажиры поблагодарили Чена за такую вежливость и внимание, отказавшись брать беруши. По их словам, плач ребенка — это естественное явление, и никто не должен на это сердиться. Поступок молодого отца вызвал множество положительных откликов и в социальных сетях.