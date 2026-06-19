В Сергели раскрыта незаконная цепочка торговли пневматическим оружием

·21·Общество
В Сергели раскрыта незаконная цепочка торговли пневматическим оружием

В нашей столице проведено очередное оперативное мероприятие по обеспечению общественной безопасности и пресечению незаконного оборота оружия. Сотрудниками ГУВД города Ташкента в Сергелийском районе задержаны лица, занимавшиеся перепродажей пневматического ружья по цепочке без соответствующих разрешений.

Как работала схема незаконной торговли?

Согласно данным следствия и оперативной информации, четверо местных жителей, проживающих в Сергелийском районе, создали скрытую торговую цепочку:

  • Первый этап: Один из партнеров незаконно приобрел пневматическое ружье, не зарегистрировав его в официальных органах.

  • Перепродажа: Затем он продал это оружие своему знакомому без каких-либо документов.

  • Расширение цепочки: Второй покупатель, не остановившись на этом, перепродал ружье другим лицам с целью получения большей прибыли.

Оперативное задержание и изъятие

В ходе оперативной проверки, проведенной сотрудниками ГУВД, и законного обыска в доме одного из подозреваемых, пневматическое оружие, участвовавшее в этом незаконном обороте, было найдено как вещественное доказательство и изъято в установленном порядке. На данный момент личности всех четырех правонарушителей, причастных к данному делу, установлены, и они задержаны.

Правовые последствия: Верховенство закона

В отношении задержанных граждан возбуждено административное дело по статье Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности "Незаконный оборот оружия" согласно которой за данное правонарушение их ждут следующие строгие меры:

Крупный денежный штраф;

  • Административный арест.

  • Важное напоминание правоохранительных органов:

Приобретение, хранение, ношение и перепродажа пневматического, охотничьего или спортивного оружия без специального разрешения соответствующих государственных органов законом запрещены. Любой вид оружия — это не просто средство для охоты или развлечения, а предмет, представляющий опасность для здоровья и жизни окружающих.

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ТашкентУзбекистанСергелийский район
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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