Ужас в Навоийской области: мужчина засунул носок в рот 6-месячному сыну, не выдержав его плача
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В Хатырчинском районе Навоийской области вынесен приговор мужчине, ставшему причиной смерти своего 6-месячного сына. Он приговорен к 15 годам лишения свободы.
Согласно материалам дела, инцидент произошел в январе текущего года. Мужчина разозлился из-за плача младенца, когда зашел в комнату, чтобы отдохнуть.
Он засунул носок в рот ребенку и с силой тряс его. В результате голова младенца ударилась о диван, что привело к тяжелым телесным повреждениям.
Несмотря на то, что ребенка доставили в больницу, врачи не смогли спасти его жизнь. Младенец скончался спустя несколько дней.
Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, и назначил ему наказание в виде 15 лет тюрьмы.
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