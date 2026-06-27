Ужас в Навоийской области: мужчина засунул носок в рот 6-месячному сыну, не выдержав его плача

·2·Общество
Ужас в Навоийской области: мужчина засунул носок в рот 6-месячному сыну, не выдержав его плача

В Хатырчинском районе Навоийской области вынесен приговор мужчине, ставшему причиной смерти своего 6-месячного сына. Он приговорен к 15 годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в январе текущего года. Мужчина разозлился из-за плача младенца, когда зашел в комнату, чтобы отдохнуть.

Он засунул носок в рот ребенку и с силой тряс его. В результате голова младенца ударилась о диван, что привело к тяжелым телесным повреждениям.

Несмотря на то, что ребенка доставили в больницу, врачи не смогли спасти его жизнь. Младенец скончался спустя несколько дней.

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, и назначил ему наказание в виде 15 лет тюрьмы.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Еженедельный прогноз для всех знаков: деньги, самоценность и новые возможностиЕженедельный прогноз для всех знаков: деньги, самоценность и новые возможностиСегодня, 17:33В Ташкенте уничтожено 176 кг подозрительного мясаВ Ташкенте уничтожено 176 кг подозрительного мясаСегодня, 15:36В Узбекистане уничтожено почти три тонны наркотических средствВ Узбекистане уничтожено почти три тонны наркотических средствСегодня, 15:28Канал под названием «Будем мучить собаку» вызвал резкое возмущение общественностиКанал под названием «Будем мучить собаку» вызвал резкое возмущение общественностиСегодня, 15:27С 2027 года сотрудникам АЗС потребуется официальный допускС 2027 года сотрудникам АЗС потребуется официальный допускСегодня, 15:22Объявлены новые победители национальной премии «Золотое перо»Объявлены новые победители национальной премии «Золотое перо»Сегодня, 13:01
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
Знакомство в ПУБГ завершилось свадьбой
Знакомство в ПУБГ завершилось свадьбой
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
Отдыхающие в Чарваке были удивлены, увидев звезду «Манчестер Юнайтед»
Отдыхающие в Чарваке были удивлены, увидев звезду «Манчестер Юнайтед»
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Сурхандарьинской области родился четырехногий младенец
В Сурхандарьинской области родился четырехногий младенец