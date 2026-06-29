В Чирчике спасена женщина, упавшая в канал «Бозсув»
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26 июня в 09:50 в городе Чирчик была спасена женщина, упавшая в канал «Бозсув».
Сотрудники ГЭС «Камолот» заметили женщину, которую уносило сильным течением, и немедленно сообщили в Министерство чрезвычайных ситуаций.
Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли женщину из воды и вывели её на берег. Ей была оказана первая медицинская помощь.
По предварительным данным, женщина упала в канал по неосторожности. Поскольку она не умела плавать, самостоятельно выбраться из воды не смогла.
В настоящее время её состояние оценивается как стабильное.
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