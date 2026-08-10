В Фергане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя кадастрового органа: подробности

В Ферганской области разоблачён руководитель одного из районных филиалов Палаты государственных кадастров, получивший взятку за непринятие законных мер в отношении незаконно построенного торгового объекта. В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого совместно сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) и Департамента, был пресечён очередной факт незаконных действий в данной сфере.

Обещанная «помощь» и возвращённые деньги

Как сообщается, руководитель филиала пообещал отменить акт, составленный районным отделом Агентства кадастра в отношении незаконно построенного торгового объекта местного жителя, родившегося в 1990 году.

За эту «услугу» и обеспечение непринятия соответствующих законных мер в отношении объекта должностное лицо в начале июля этого года получило от гражданина 600 долларов США.

Однако должностное лицо, не сумев выполнить своё обещание, впоследствии вернуло гражданину 500 долларов США из полученных денег.

Оперативное разоблачение и уголовное дело

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками СГБ и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, данное незаконное деяние было полностью разоблачено.

В настоящее время в отношении руководителя районного филиала Палаты кадастров возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УПК, предварительное следствие продолжается.

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