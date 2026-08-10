Страшное ДТП в Сырдарьинской области: Каптива сгорела, 3 человека погибли на месте происшествия

·147·Общество
Страшное ДТП в Сырдарьинской области: Каптива сгорела, 3 человека погибли на месте происшествия

В Хавасском районе Сырдарьинской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись, 3 человека погибли на месте происшествия.

О данном трагическом происшествии официально сообщило Управление безопасности дорожного движения (УБДД) УВД области.

Столкновение и пожар на разворотном участке

Трагедия произошла 9 августа около 10:30 на разворотном участке 125-го километра автомобильной дороги международного значения М-34 Ташкент — Душанбе.

По предварительным данным:

  • Когда грузовой автомобиль марки Шакман выполнял разворот, в него врезался легковой автомобиль Каптива, двигавшийся в том же направлении по левой полосе дороги.

  • В результате удара в столкнувшихся транспортных средствах вспыхнул сильный пожар. На распространяющихся в социальных сетях видеозаписях видно, что оба автомобиля оказались объяты пламенем и получили серьёзные повреждения.

Погибшие и уголовное дело

К сожалению, это трагическое ДТП привело к тяжёлым последствиям:

  • Водитель Каптива и находившиеся в автомобиле 2 пассажира скончались на месте происшествия от полученных тяжёлых травм.

  • О состоянии водителя грузового автомобиля пока точной информации не предоставлено.

В настоящее время по данному факту Следственным управлением при УВД Сырдарьинской области возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть людей).

По данному страшному происшествию, повлекшему гибель людей, проводятся всесторонние следственные действия.

СырдарьяТашкентДушанбеCaptivaShacman
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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