В Денов для семьи, чей дом был снесён, построят новый дом

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В Денов для семьи, чей дом был снесён, построят новый дом

После сноса самовольно построенного дома на орошаемом земельном участке сельскохозяйственного назначения в Деновском районе Сурксондарёской области в обществе появились различные мнения. В социальных сетях распространялись сообщения о том, что дом был снесён без предупреждения. Однако Бюро принудительного исполнения опровергло эту информацию, сообщив, что снос был произведён на основании судебного документа.

Как сообщается, 8 августа этот случай широко обсуждался в социальных сетях. Распространялись сообщения о том, что сотрудники Бюро принудительного исполнения сносят жильё гражданина, заранее не предупредив его. Однако в ходе изучения обстоятельств было установлено, что работы по сносу проводились на основании исполнительного документа Деновского межрайонного суда по гражданским делам от 29 декабря 2025 года.

Согласно судебному документу, на территории массива Г‘Алаба, махалли Чукуркишлок Деновского района самовольно был занят участок площадью 0,20 гектара орошаемой земли сельскохозяйственного назначения. Было предписано снести построенный на этом участке жилой дом и другие незаконные сооружения, а также вернуть земельный участок в первоначальное состояние.

Этот исполнительный документ поступил в производство Деновского районного отдела Бюро принудительного исполнения 24 января. После этого исполнительное производство было официально возбуждено. Должники были в установленном порядке предупреждены о необходимости выполнить требования, предусмотренные судебным документом.

Кроме того, в соответствии с определением суда исполнительные действия были приостановлены на определённый срок. Впоследствии на основании соответствующего указания суда приостановление было отменено, и исполнительный процесс был возобновлён.

Поскольку должники добровольно не выполнили требования судебного документа, на 7 августа 2026 года было назначено проведение принудительных исполнительных действий. Соответствующие организации также были заранее уведомлены об этом. В результате незаконные сооружения, указанные в исполнительном документе, были снесены в установленном порядке, а исполнение решения суда полностью обеспечено.

Для семьи построят новый дом

После происшествия этот вопрос был взят под личный контроль хокимом Сурксондарёской области. Хоким области Улуг‘бек Косимов встретился с супругами, чей дом был снесён, поинтересовался их состоянием и обсудил сложившуюся ситуацию.

В ходе встречи было подчёркнуто, что жилищный вопрос гражданина не останется без внимания, а интересы семьи будут учтены. В связи с этим было объявлено, что для семьи, чей дом был снесён, будет построено новое жильё.

Таким образом, хотя незаконные сооружения были снесены в рамках исполнения судебного документа, после происшествия принимаются меры для решения жилищной проблемы семьи.

ДенауСурхандарьяБюро принудительного исполнения
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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