Новое послабление при покупке валюты: лимит увеличен в 5 раз

·77·Общество
Новое послабление при покупке валюты: лимит увеличен в 5 раз

В Узбекистане упрощён порядок покупки наличной иностранной валюты. С 9 августа физическим лицам не требуется предъявлять документ, удостоверяющий личность, при покупке валюты в коммерческих банках на сумму до 500 долларов США в эквиваленте.

Ранее эта возможность распространялась только на операции на сумму до 100 долларов. То есть лимит на покупку валюты без предъявления документа увеличен сразу в 5 раз.

До 500 долларов документ не требуется

Согласно новому порядку, если гражданин покупает в кассе банка наличные 500 долларов США или другую иностранную валюту на эквивалентную сумму, предъявлять документ, удостоверяющий личность, не требуется.

Например, если клиент хочет купить не доллары, а евро или другую иностранную валюту, это послабление также действует, если её стоимость не превышает эквивалент 500 долларов.

Это значительно упрощает процесс, особенно для граждан, покупающих валюту перед поездкой, для повседневных нужд или в небольших количествах.

Каким был лимит ранее?

До сих пор лимит на покупку наличной валюты без документа, удостоверяющего личность, был ограничен эквивалентом 100 долларов США.

Поэтому клиент, покупавший валюту на сумму свыше 100 долларов, должен был предъявить в банке соответствующий документ.

Теперь этот порог повышен до 500 долларов.

Что произойдёт при превышении 500 долларов?

Важно отметить, что требование о предъявлении документа не отменено полностью.

Если покупка наличной иностранной валюты превышает эквивалент 500 долларов США, клиент по-прежнему должен предъявить документ, удостоверяющий личность.

Таким образом, новый порядок в основном упрощает операции с наличной валютой в небольших и средних объёмах.

Кому будет удобно новое правило?

Изменение прежде всего создаёт дополнительные удобства для граждан, покупающих небольшое количество наличной валюты перед поездкой за границу, туристов, а также тех, кто приобретает доллары или евро для личных нужд.

Больше не потребуется искать документ или отдельно предъявлять его при обращении в банк для покупки валюты на сумму до 500 долларов.

Это может способствовать сокращению времени операции и упрощению отдельных процедур в банковских кассах.

Главная цифра — 500 долларов

Новый порядок, действующий с 9 августа, можно кратко сформулировать так: до 500 долларов — без документа, свыше этой суммы — с документом, удостоверяющим личность.

По сравнению с прежним лимитом в 100 долларов это является существенным послаблением для граждан.

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Узбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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