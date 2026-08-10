Ўзбекистонда доллар олиш қоидалари ўзгарди: муҳим янгилик

·72·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда доллар олиш қоидалари ўзгарди: муҳим янгилик
Қисқача

Ўзбекистонда 9 августдан бошлаб фуқаролар банклардан 500 АҚШ долларигача бўлган нақд чет эл валютасини шахсини тасдиқловчи ҳужжатларсиз сотиб олиши мумкин. Бунинг учун паспорт, ИД-карта ёки уни ўрнини босувчи бошқа ҳужжатни тақдим этиш талаб қилинмайди. Аввал бу чегара 100 АҚШ долларини ташкил этган бўлиб, эндиликда беш бараварга оширилди. 500 доллардан юқори миқдорда нақд валюта харид қилишда амалдаги тартиб ва талаблар сақланиб қолади.

Ўзбекистонда фуқаролар учун нақд чет эл валютасини харид қилиш тартиби енгиллаштирилди. 9 августдан бошлаб банклардан 500 АҚШ долларигача бўлган нақд валютани шахсни тасдиқловчи ҳужжатларсиз сотиб олиш мумкин.

Янги тартибга кўра, банкдан 500 долларгача нақд чет эл валютасини харид қилишда паспорт, ID-карта ёки унинг ўрнини босувчи бошқа ҳужжатни тақдим этиш талаб қилинмайди.

Мазкур ўзгартиш Адлия вазирлиги ташаббуси билан қабул қилинган идоравий ҳужжат асосида жорий этилди. Янги қоида 9 августдан кучга кирган.

Бунга қадар фуқаролар банкларда шахсини тасдиқловчи ҳужжатларсиз 100 АҚШ долларигача бўлган нақд чет эл валютасини харид қилиши мумкин эди.

Эндиликда эса ушбу чегара беш бараварга оширилиб, 500 долларга етказилди.

Яъни фуқаро банкдан 500 долларгача нақд чет эл валютасини харид қилмоқчи бўлса, бунинг учун паспорт ёки ID-картасини кўрсатиши шарт эмас.

Ушбу ўзгартиш аҳоли учун валюта айирбошлаш жараёнини янада қулайлаштиришга қаратилган. 500 доллардан юқори миқдорда нақд валюта харид қилишда эса амалдаги тартиб ва талаблар қўлланилади.

ЎзбекистонАдлия вазирлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

11 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда11 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 11:41Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари бир ойда қарийб 590 млн долларга кўпайдиЎзбекистоннинг олтин-валюта захиралари бир ойда қарийб 590 млн долларга кўпайдиБугун, 05:36Парашют, параплан ва квадроцикллар: Туризм бизнеси учун божхона имтиёзлари бериладиПарашют, параплан ва квадроцикллар: Туризм бизнеси учун божхона имтиёзлари бериладиКеча, 16:4010 август учун валюта курслари эълон қилинди10 август учун валюта курслари эълон қилинди07.08, 18:088 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда07.08, 11:397 август учун валюта курслари эълон қилинди7 август учун валюта курслари эълон қилинди06.08, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...