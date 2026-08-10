Ўзбекистонда доллар олиш қоидалари ўзгарди: муҳим янгилик
Ўзбекистонда 9 августдан бошлаб фуқаролар банклардан 500 АҚШ долларигача бўлган нақд чет эл валютасини шахсини тасдиқловчи ҳужжатларсиз сотиб олиши мумкин. Бунинг учун паспорт, ИД-карта ёки уни ўрнини босувчи бошқа ҳужжатни тақдим этиш талаб қилинмайди. Аввал бу чегара 100 АҚШ долларини ташкил этган бўлиб, эндиликда беш бараварга оширилди. 500 доллардан юқори миқдорда нақд валюта харид қилишда амалдаги тартиб ва талаблар сақланиб қолади.
Ўзбекистонда фуқаролар учун нақд чет эл валютасини харид қилиш тартиби енгиллаштирилди. 9 августдан бошлаб банклардан 500 АҚШ долларигача бўлган нақд валютани шахсни тасдиқловчи ҳужжатларсиз сотиб олиш мумкин.
Янги тартибга кўра, банкдан 500 долларгача нақд чет эл валютасини харид қилишда паспорт, ID-карта ёки унинг ўрнини босувчи бошқа ҳужжатни тақдим этиш талаб қилинмайди.
Мазкур ўзгартиш Адлия вазирлиги ташаббуси билан қабул қилинган идоравий ҳужжат асосида жорий этилди. Янги қоида 9 августдан кучга кирган.
Бунга қадар фуқаролар банкларда шахсини тасдиқловчи ҳужжатларсиз 100 АҚШ долларигача бўлган нақд чет эл валютасини харид қилиши мумкин эди.
Эндиликда эса ушбу чегара беш бараварга оширилиб, 500 долларга етказилди.
Яъни фуқаро банкдан 500 долларгача нақд чет эл валютасини харид қилмоқчи бўлса, бунинг учун паспорт ёки ID-картасини кўрсатиши шарт эмас.
Ушбу ўзгартиш аҳоли учун валюта айирбошлаш жараёнини янада қулайлаштиришга қаратилган. 500 доллардан юқори миқдорда нақд валюта харид қилишда эса амалдаги тартиб ва талаблар қўлланилади.
…