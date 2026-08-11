В Наманган задержан молодой человек, шантажировавший девушку и требовавший iPhone

·80·Общество
В Наманган задержан молодой человек, шантажировавший девушку и требовавший iPhone

В Чустском районе Наманганской области задержан молодой человек, который угрожал девушке распространением её личных фотографий и требовал у неё дорогостоящий телефон.

Установлено, что 26-летний молодой человек потребовал у своей 22-летней знакомой купить ему iPhone в обмен на неразглашение её личных фотографий. Чтобы добиться своего, он угрожал девушке распространить снимки.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого правоохранительными органами, подозреваемый был задержан с вещественными доказательствами в момент получения телефона iPhone 16.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся следственные действия.

Если вина молодого человека будет доказана в суде, согласно действующему законодательству ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

НаманганЧустiPhone
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