Стало известно, как может называться первый складной смартфон Apple

Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным известного аналитика и инсайдера Bloomberg Марка Гурмана, внутри Apple этот складной гаджет действительно называют iPhone Ultra. При этом эксперт отдельно подчеркнул, что это не гарантирует использование данного названия в качестве окончательного коммерческого имени устройства.

Секретность внутри компании и рабочие названия

Причина такой осторожности объясняется крайне закрытой политикой Apple. Нередко даже сотрудники компании не получают заранее информации о будущих устройствах, если напрямую не участвуют в разработке конкретного продукта.

Кроме того, внутренние обозначения могут использоваться просто как удобные рабочие названия. Особенно часто такие термины формируются под влиянием многочисленных сетевых утечек.

Меняющиеся неофициальные названия

Напомним, складной смартфон Apple уже несколько раз менял своё неофициальное название. В первых утечках использовалось обозначение iPhone Фолд, а весной 2026 года известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что устройство выйдет на рынок именно под названием iPhone Ultra.

Марк Гурман подтвердил, что презентация и продажи складного iPhone традиционно запланированы на сентябрь — одновременно с моделями iPhone 18 Pro и Pro Max. Однако предполагается, что объём первых партий может быть ограниченным.

Что известно о технических характеристиках?

О новом устройстве уже успели раскрыть множество подробностей. В частности, другой инсайдер Маджин Бу распространил живые фотографии макета с логотипом Apple и сообщил, что его массовое производство начнётся в июле.

К ожидаемым ключевым характеристикам относятся внутренний экран диагональю около 7,7 дюйма, отказ от технологии Факе ИД и возвращение датчика Туч ИД, встроенного в кнопку питания.