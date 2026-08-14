Кзингер 21К Спйдер: представлен открытый гиперкар мощностью 1250 л.с

·4·Авто
Кзингер 21К Спйдер: представлен открытый гиперкар мощностью 1250 л.с

Американская компания Кзингер представила открытую версию своего тандемного гиперкара мощностью 1250 л.с. — автомобиль без крыши. По данным иксбт.ком, этот родстер способен двигаться даже быстрее легендарных моделей Bugatti. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Новая модель Кзингер 21К Спйдер претендует на звание дорожного автомобиля с открытым кузовом, создающего наибольшую прижимную силу. При скорости 150 миль в час автомобиль генерирует 1482 кг прижимной силы, а со специальной панелью крыши — 1500 кг.

Гибридный двигатель и впечатляющее ускорение

Гиперкар с гибридной силовой установкой В8 оказался быстрее Bugatti Mistral на прямой. Новая модель разгоняется с места до 100 км/ч всего за 1,9 секунды, тогда как её конкуренту требуется 2,5 секунды.

В основе автомобиля лежит 2,9-литровый В8 с двумя турбокомпрессорами, как у существующей модели 21К. Он развивает 750 л.с. при работе на обычном бензине. Два электромотора на передней оси и ещё один электродвигатель, соединённый с коленчатым валом, увеличивают общую мощность до 1250 л.с.

3Д-печать и тормозная система

21К Спйдер также получил уникальную новую тормозную систему. Она изготовлена с применением технологии 3Д-печати БиоЛогик, которая также использовалась для компонентов подвески и шасси.

Это решение позволило снизить неподрессоренную массу, повысить прочность конструкции и улучшить охлаждение. В результате тормозной путь сократился на 15% по сравнению с предыдущей системой, а скрип тормозов стал менее выраженным.

Конструкция и цена

По словам специалистов Кзингер, открытая версия не потребовала дополнительного усиления конструкции, поскольку её создание было предусмотрено ещё на этапе проектирования углепластикового монокока. Однако для защиты при опрокидывании в А-стойках предусмотрены дополнительные усилители. В результате автомобиль всего на 10 кг тяжелее стандартной купейной версии Хигх Довнфорке.

Стартовая цена автомобиля составляет 2,75 млн долларов (2 млн фунтов стерлингов). При этом итоговая стоимость может меняться в зависимости от индивидуальных пожеланий каждого покупателя. Компания планирует выпустить всего 30 таких уникальных гиперкаров.

CzingerГиперкарыГибридыАвтоновостиСуперкары
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Lucid представила новый электромобиль Гравитй ГТ-С мощностью 1070 л. сLucid представила новый электромобиль Гравитй ГТ-С мощностью 1070 л. сСегодня, 12:29Бывший главный дизайнер JLR Джерри Макговерн заявил о возвращении в автопромБывший главный дизайнер JLR Джерри Макговерн заявил о возвращении в автопромВчера, 19:28Tesla Суперчаргер опустилась в рейтинге из-за роста нагрузки на сетьTesla Суперчаргер опустилась в рейтинге из-за роста нагрузки на сетьВчера, 17:21Испытания быстрых зарядных станций в Великобритании завершеныИспытания быстрых зарядных станций в Великобритании завершеныВчера, 17:21Xiaomi запатентовала необычный механизм для автомобильных логотиповXiaomi запатентовала необычный механизм для автомобильных логотиповВчера, 15:29Национальный автомобильный музей Великобритании, вероятно, сменит адресНациональный автомобильный музей Великобритании, вероятно, сменит адресВчера, 15:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном
Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Найден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небом
Найден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небом
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной модели Lada Niva Legend
АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной модели Lada Niva Legend
Новая эра в российском автопроме: представлен гибрид Lada Azimut мощностью 500 л.с.
Новая эра в российском автопроме: представлен гибрид Lada Azimut мощностью 500 л.с.