Кзингер 21К Спйдер: представлен открытый гиперкар мощностью 1250 л.с

Американская компания Кзингер представила открытую версию своего тандемного гиперкара мощностью 1250 л.с. — автомобиль без крыши. По данным иксбт.ком, этот родстер способен двигаться даже быстрее легендарных моделей Bugatti. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Новая модель Кзингер 21К Спйдер претендует на звание дорожного автомобиля с открытым кузовом, создающего наибольшую прижимную силу. При скорости 150 миль в час автомобиль генерирует 1482 кг прижимной силы, а со специальной панелью крыши — 1500 кг.

Гибридный двигатель и впечатляющее ускорение

Гиперкар с гибридной силовой установкой В8 оказался быстрее Bugatti Mistral на прямой. Новая модель разгоняется с места до 100 км/ч всего за 1,9 секунды, тогда как её конкуренту требуется 2,5 секунды.

В основе автомобиля лежит 2,9-литровый В8 с двумя турбокомпрессорами, как у существующей модели 21К. Он развивает 750 л.с. при работе на обычном бензине. Два электромотора на передней оси и ещё один электродвигатель, соединённый с коленчатым валом, увеличивают общую мощность до 1250 л.с.

3Д-печать и тормозная система

21К Спйдер также получил уникальную новую тормозную систему. Она изготовлена с применением технологии 3Д-печати БиоЛогик, которая также использовалась для компонентов подвески и шасси.

Это решение позволило снизить неподрессоренную массу, повысить прочность конструкции и улучшить охлаждение. В результате тормозной путь сократился на 15% по сравнению с предыдущей системой, а скрип тормозов стал менее выраженным.

Конструкция и цена

По словам специалистов Кзингер, открытая версия не потребовала дополнительного усиления конструкции, поскольку её создание было предусмотрено ещё на этапе проектирования углепластикового монокока. Однако для защиты при опрокидывании в А-стойках предусмотрены дополнительные усилители. В результате автомобиль всего на 10 кг тяжелее стандартной купейной версии Хигх Довнфорке.

Стартовая цена автомобиля составляет 2,75 млн долларов (2 млн фунтов стерлингов). При этом итоговая стоимость может меняться в зависимости от индивидуальных пожеланий каждого покупателя. Компания планирует выпустить всего 30 таких уникальных гиперкаров.