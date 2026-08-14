Полузащитник «Манчестер Сити» отправляется в Саудовскую Аравию

По данным Те Индепендент, полузащитник «Манчестер Сити» Тиджани Рейндерс продолжит карьеру в Саудовской Про-лиге. Нидерландский футболист переходит в «Аль-Кадсию» за 51 миллион фунтов стерлингов. Согласно этой неожиданной сделке, игрок покидает стадион «Этихад», проведя всего один сезон в чемпионате Англии. Об этом сообщает Goal.com.

Рейндерс полностью согласовал условия личного контракта с новой командой, и трансфер близок к официальному оформлению. Руководство «Манчестер Сити» приобрело футболиста у «Милана» прошлым летом за 46,5 миллиона фунтов. В результате английский клуб смог получить значительную прибыль от сделки, а общий объём продаж команды в это летнее трансферное окно достиг почти 100 миллионов фунтов стерлингов.

Позиция на поле и изменения в составе

В прошлом сезоне нидерландский футболист провёл 47 матчей во всех турнирах и забил 7 голов. Несмотря на интерес к нему со стороны клубов внутреннего чемпионата, в итоге он выбрал команду из Саудовской Аравии. Несмотря на яркое начало, к концу сезона полузащитник потерял место в основном составе.

Бывший главный тренер Пеп Гвардиола в центре поля чаще отдавал предпочтение связке капитана Бернарду Силвы и испанского опорного полузащитника Родри. Теперь, после ухода Силвы из команды и превращения Родри в главную цель «Барселоны», в центральной линии клуба происходят серьёзные изменения.

Финансовая свобода и новые планы

Вместе с продажами Натана Аке и Джеймса Траффорда общий доход в размере 100 миллионов фунтов предоставляет «Манчестер Сити» значительную финансовую свободу на трансферном рынке. Чтобы компенсировать потери в центре поля, клуб приобрёл талантливого игрока «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона за 116 миллионов фунтов.

Продажа Аке в «Фенербахче» и Траффорда в «Лидс Юнайтед» свидетельствует о стратегии клуба, направленной на увеличение глубины состава и обеспечение финансовой стабильности в летнее трансферное окно. Руководство команды решило кардинально обновить состав, который в последние сезоны опирался на опытных ветеранов.

Краткосрочная карьера Тиджани Рейндерса также стала жертвой этих радикальных перемен. Его быстрая продажа не только позволяет клубу накопить значительные средства, но и открывает возможность привлечь футболистов, соответствующих новым тактическим идеям.