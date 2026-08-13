Отец, уклонявшийся от уплаты алиментов, найден на строительном объекте в Урганч

·32·Общество
Отец, уклонявшийся от уплаты алиментов, найден на строительном объекте в Урганч

В целях обеспечения исполнения исполнительных документов, связанных с взысканием алиментов, системно ведётся работа по выявлению лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов и объявленных в розыск. Материалы в отношении них передаются в суды, принимаются соответствующие меры.

Должник М.Д., находившийся в производстве Янгарыкского районного отдела Бюро принудительного исполнения, согласно судебному приказу межрайонного суда по гражданским делам Боготского района от 04.06.2014, был обязан выплачивать взыскателю М.Н. алименты на материальное содержание одного ребёнка, однако своевременно не вносил установленные алиментные платежи.

В результате по состоянию на 01.08.2026 образовалась задолженность по алиментам в размере 63,5 млн сумов, и в отношении должника был объявлен розыск.

В ходе розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками отдела розыска управления, было установлено, что должник М.Д. неофициально работает на строительстве нового многоэтажного дома в городе Урганч.

В ходе проведённых розыскных мероприятий должник М.Д. был доставлен в Янгарыкский район. Государственным исполнителем отдела Г. Тиллаев в отношении него был составлен административный протокол, а собранные документы на основании статьи 47-4 КоАО Республики Узбекистан направлены в Янгарыкский районный суд по уголовным делам.

Решением суда от 06.08.2026 должнику М.Д. было назначено административное наказание в виде 15 (пятнадцати) суток ареста, что обеспечило неотвратимость наказания.

УргенчЯнгиарыкУзбекистанБагат
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