Lucid представила новый электромобиль Гравитй ГТ-С мощностью 1070 л. с

Американская компания Lucid, ведущий производитель электромобилей, представила более мощную и спортивную версию своего кроссовера Гравитй — модель Lucid Гравитй ГТ-С. Впервые показанный на автомобильной неделе в Монтерее новый семиместный автомобиль благодаря впечатляющей динамике разгона стал одним из самых быстрых семейных кроссоверов в мире и доказал, что способен конкурировать с настоящими суперкарами. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

По данным иксбт.ком, новая флагманская модель создана на основе успешных инженерных решений, применённых в седане Lucid Air Сапфире. Огромный кроссовер массой 2,7 тонны демонстрирует впечатляющий разгон за три секунды и исключительную манёвренность на дороге. Согласно данным компании, после ухода Tesla Model X Плаид с рынка эта модель стала самым быстрым семиместным автомобилем в мире.

Динамика и технические возможности уровня суперкара

Новая модель Lucid Гравитй ГТ-С по разгону на прямой практически сопоставима с такими известными спортивными автомобилями, как Porsche 911 GT3 RS, Ferrari Амалфи и BMW M3 КС. Для сравнения: доступная на рынке Великобритании единственная спортивная семиместная модель Kia EV9 GT мощностью 501 л. с. тратит на преодоление этой дистанции ещё 1,4 секунды.

Однако производитель подчёркивает, что новая версия не ограничивается высокой скоростью на прямой. Модель Гравитй ГТ-С призвана обеспечить улучшенные управляемость и манёвренность по сравнению со стандартной версией. Для этого автомобиль оснащён специальным пакетом Дйнамик Хандлинг, включающим систему подруливания задних колёс и трёхкамерную адаптивную подвеску, которая на высокой скорости опускается для повышения аэродинамической эффективности и устойчивости.

Дизайн и планы на будущее

Поскольку руководство Lucid пока не раскрыло все технические характеристики нового электромобиля, остаётся неизвестным, будет ли модель ГТ-С использовать двухмоторную систему стандартного кроссовера Гравитй или получит трёхмоторную силовую установку от Air Сапфире. Тем не менее автомобиль выделяется своей уникальностью и роскошью.

По словам главного креативного директора Lucid Дерека Дженкинса, новая Гравитй ГТ-С предложит энтузиастам более выразительную и захватывающую версию кроссовера. Он отметил, что модель сочетает выдающиеся динамические характеристики с комфортом, просторным салоном и универсальностью, свойственными внедорожникам Гравитй, обеспечивая покупателям особый опыт.

Пока эта эксклюзивная модель предназначена только для рынка США, а её цена составляет примерно эквивалент 93 тысяч фунтов стерлингов. Lucid утверждает, что также продаёт свою продукцию в небольших объёмах на европейском рынке, однако автомобили не предлагаются в праворульном исполнении. Ожидается, что первый среднеразмерный кроссовер компании для рынка Великобритании — Cosmos — выйдет на этап полноценного производства в 2027 году.