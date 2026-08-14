Lucid представила новый электромобиль Гравитй ГТ-С мощностью 1070 л. с

·5·Авто
Lucid представила новый электромобиль Гравитй ГТ-С мощностью 1070 л. с

Американская компания Lucid, ведущий производитель электромобилей, представила более мощную и спортивную версию своего кроссовера Гравитй — модель Lucid Гравитй ГТ-С. Впервые показанный на автомобильной неделе в Монтерее новый семиместный автомобиль благодаря впечатляющей динамике разгона стал одним из самых быстрых семейных кроссоверов в мире и доказал, что способен конкурировать с настоящими суперкарами. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

По данным иксбт.ком, новая флагманская модель создана на основе успешных инженерных решений, применённых в седане Lucid Air Сапфире. Огромный кроссовер массой 2,7 тонны демонстрирует впечатляющий разгон за три секунды и исключительную манёвренность на дороге. Согласно данным компании, после ухода Tesla Model X Плаид с рынка эта модель стала самым быстрым семиместным автомобилем в мире.

Динамика и технические возможности уровня суперкара

Новая модель Lucid Гравитй ГТ-С по разгону на прямой практически сопоставима с такими известными спортивными автомобилями, как Porsche 911 GT3 RS, Ferrari Амалфи и BMW M3 КС. Для сравнения: доступная на рынке Великобритании единственная спортивная семиместная модель Kia EV9 GT мощностью 501 л. с. тратит на преодоление этой дистанции ещё 1,4 секунды.

Однако производитель подчёркивает, что новая версия не ограничивается высокой скоростью на прямой. Модель Гравитй ГТ-С призвана обеспечить улучшенные управляемость и манёвренность по сравнению со стандартной версией. Для этого автомобиль оснащён специальным пакетом Дйнамик Хандлинг, включающим систему подруливания задних колёс и трёхкамерную адаптивную подвеску, которая на высокой скорости опускается для повышения аэродинамической эффективности и устойчивости.

Дизайн и планы на будущее

Поскольку руководство Lucid пока не раскрыло все технические характеристики нового электромобиля, остаётся неизвестным, будет ли модель ГТ-С использовать двухмоторную систему стандартного кроссовера Гравитй или получит трёхмоторную силовую установку от Air Сапфире. Тем не менее автомобиль выделяется своей уникальностью и роскошью.

По словам главного креативного директора Lucid Дерека Дженкинса, новая Гравитй ГТ-С предложит энтузиастам более выразительную и захватывающую версию кроссовера. Он отметил, что модель сочетает выдающиеся динамические характеристики с комфортом, просторным салоном и универсальностью, свойственными внедорожникам Гравитй, обеспечивая покупателям особый опыт.

Пока эта эксклюзивная модель предназначена только для рынка США, а её цена составляет примерно эквивалент 93 тысяч фунтов стерлингов. Lucid утверждает, что также продаёт свою продукцию в небольших объёмах на европейском рынке, однако автомобили не предлагаются в праворульном исполнении. Ожидается, что первый среднеразмерный кроссовер компании для рынка Великобритании — Cosmos — выйдет на этап полноценного производства в 2027 году.

LucidЭлектромобильКроссоверАвтоновостиGT-S
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Кзингер 21К Спйдер: представлен открытый гиперкар мощностью 1250 л.сКзингер 21К Спйдер: представлен открытый гиперкар мощностью 1250 л.сСегодня, 12:27Бывший главный дизайнер JLR Джерри Макговерн заявил о возвращении в автопромБывший главный дизайнер JLR Джерри Макговерн заявил о возвращении в автопромВчера, 19:28Tesla Суперчаргер опустилась в рейтинге из-за роста нагрузки на сетьTesla Суперчаргер опустилась в рейтинге из-за роста нагрузки на сетьВчера, 17:21Испытания быстрых зарядных станций в Великобритании завершеныИспытания быстрых зарядных станций в Великобритании завершеныВчера, 17:21Xiaomi запатентовала необычный механизм для автомобильных логотиповXiaomi запатентовала необычный механизм для автомобильных логотиповВчера, 15:29Национальный автомобильный музей Великобритании, вероятно, сменит адресНациональный автомобильный музей Великобритании, вероятно, сменит адресВчера, 15:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном
Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Найден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небом
Найден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небом
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной модели Lada Niva Legend
АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной модели Lada Niva Legend
Новая эра в российском автопроме: представлен гибрид Lada Azimut мощностью 500 л.с.
Новая эра в российском автопроме: представлен гибрид Lada Azimut мощностью 500 л.с.