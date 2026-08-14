Первые проблемы Реал Мадрид: кризис в линии обороны

·2·Спорт
Первые проблемы Реал Мадрид: кризис в линии обороны

Накануне старта нового сезона испанской Ла Лиги Реал Мадрид столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами. Согласно информации издания АС, центральная линия обороны клуба оказалась в плену травм, а главный тренер Жозе Моуринью попал в сложную ситуацию перед началом сезона. Об этом Goal.com сообщает .

В настоящее время в основном составе остаются всего пять защитников, двое из которых — Эдер Милитао и Рауль Асенсио — пропустят первый матч против Эспаньола из-за травм. Такая ситуация вновь вызывает у болельщиков тревожные воспоминания о прошлых сезонах.

Новое трио в центре обороны

С учётом сложившейся ситуации тренерский штаб вынужден рассчитывать на трёх центральных защитников на старте сезона. Ожидается, что основную нагрузку на поле возьмут на себя Дин Хёйсен, Антонио Рюдигер и Ибраима Конате.

Подготовка этой тройки проходит по-разному. В частности, Ибраима Конате вернулся к тренировкам в минувший понедельник. До матчей Ла Лиги у него есть две недели и товарищеская встреча с Шальке, чтобы набрать оптимальную спортивную форму.

Дин Хёйсен пропустил первый официальный тест из-за небольшой травмы. Стоит отметить, что в прошлом сезоне он был центральным защитником команды, чаще всего выходившим на поле, и принял участие в 40 матчах. Опытный Антонио Рюдигер, несмотря на проблемы с коленом, провёл 45 минут в товарищеской игре против Ференцвароша, а матч с Депортиво начал в основном составе.

Помощь академии и планы на будущее

Ещё до начала сезона переполненные футболистами больничные палаты вызывали различные опасения вокруг команды. Однако в такие сложные моменты Реал Мадрид, как всегда, опирается на свою академию и находит решение проблемы.

Этот кризис, возникший перед стартом Ла Лиги, станет первым серьёзным испытанием для команды Жозе Моуринью на долгом чемпионском пути. Восстановление баланса в линии обороны и расширение возможностей скамейки остаются одними из главных задач клуба.

Реал МадридЛа ЛигаЖозе МоуриньюЭдер МилитаоАнтонио Рюдигер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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