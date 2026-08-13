У гражданина, не погасившего задолженность в срок, арестовали автомобиль «ТРАКЭР 2»

В ходе исполнительных действий, проведённых Яшнабадским районным отделом Бюро принудительного исполнения, установлено, что гражданин Н.А. на протяжении длительного времени не погашал задолженность по коммунальным платежам, налогам и административным штрафам.

Согласно судебному приказу Межрайонного суда по гражданским делам Мирабадского района от 19 марта 2025 года с должника в пользу предприятия теплоснабжения подлежит взысканию более 21,1 миллиона сумов.

Кроме того, имеются исполнительные документы по налоговой задолженности в пользу Яшнабадской районной налоговой инспекции, административным штрафам согласно 16 постановлениям УБДД, а также государственным пошлинам. Общая сумма задолженности превысила 33,5 миллиона сумов.

В результате изучения материалов установлено, что на имя должника зарегистрировано транспортное средство марки «ТРАКЭР 2», которое было объявлено в розыск.

В ходе проведённых мероприятий, в связи с невыплатой задолженности в добровольном порядке, 9 августа 2026 года данный автомобиль был арестован.

В настоящее время государственным исполнителем принимаются меры по выставлению транспортного средства на электронные аукционные торги. Средства, вырученные от продажи, будут направлены на погашение задолженности по 21 исполнительному документу, имеющемуся в отношении должника.

Данный случай ещё раз показывает, что несвоевременная оплата коммунальных услуг, налогов и административных штрафов может привести к имущественным последствиям, в частности к аресту транспортного средства и его продаже через аукцион. Граждан просят добровольно погашать задолженность до применения мер принудительного исполнения.