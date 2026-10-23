Расчищаются полосы «A»: Служба безопасности дорожного движения вышла на проверку

В Ташкенте проводятся усиленные контрольные мероприятия с целью обеспечения бесперебойного движения общественного транспорта и предотвращения искусственных заторов на дорогах.

На улицах Учтепинского и Чиланзарского районов столицы, являющихся одними из самых оживленных мест по трафику населения и транспорта, начались масштабные специальные рейдовые мероприятия с участием сотрудников ДПС (дорожно-патрульной службы) на полосах со знаком «A», выделенных для общественного транспорта.

На что обращается внимание при проверке?

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники безопасности дорожного движения фиксируют правонарушения на месте с помощью планшетов и специальных технических средств:

Незаконная остановка и стоянка: Строго контролируются факты оставления автомобилей на выделенных полосах с буквой «A» и перекрытия автобусных остановок;

Незаконное движение: Принимаются законные меры в отношении водителей, которые во время пробок выезжают на выделенную полосу, объезжая общий поток, и создают препятствия для движения автобусов;

Цифровые протоколы: Выявленные правонарушения оформляются сотрудниками ДПС через электронные планшеты, к водителям применяются административные штрафы в установленном порядке.

Удобство для пассажиров и напоминание водителям

Как отмечают ответственные лица, основная задача специальных полос «A» — обеспечить быстрое и безопасное движение городского общественного транспорта, включая автобусы и маршрутные такси, в строгом соответствии с графиком. Въезд других транспортных средств на эти полосы или оставление на них автомобилей приводит к тому, что тысячи пассажиров опаздывают к месту назначения.

Служба безопасности дорожного движения призывает всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не останавливаться на полосах, выделенных для общественного транспорта, и с уважением относиться друг к другу на улицах города. Рейдовые мероприятия продолжаются по всей столице.