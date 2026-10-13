Будет штраф: в Ташкенте заработали умные камеры контроля полос «A»

·43·Авто
Будет штраф: в Ташкенте заработали умные камеры контроля полос «A»

В городе Ташкенте начали устанавливать автоматизированные камеры наблюдения в целях обеспечения беспрепятственного движения общественного транспорта и выявления нарушений на специально выделенных полосах «A».

На первом этапе камеры были полностью запущены на обеих сторонах Ферганского шоссе на участке общей протяженностью 6 километров. Эти умные устройства автоматически фиксируют транспортные средства, незаконно выехавшие на специальную полосу или двигающиеся по ней, и назначают водителям штрафы.

Порядок движения и временные ограничения

Согласно правилам дорожного движения, установлены четкие временные рамки для использования автобусных полос легковыми автомобилями:

  • С 06:00 до 23:00 — строгий запрет: В этот промежуток времени движение любых транспортных средств, не имеющих права пользоваться полосами «A», категорически запрещено;

  • С 23:00 до 06:00 — разрешено: В ночное время другие автомобили могут передвигаться по этой полосе при соблюдении действующих правил дорожного движения;

  • Автоматическая фиксация: Камеры с помощью искусственного интеллекта точно фиксируют пересечение линии транспортным средством и его движение по специальной полосе.

Почему полосы «A» важны?

Специально выделенные полосы направлены на коренное улучшение системы общественного транспорта:

  • Строгое соблюдение графика: Создаются условия для того, чтобы автобусы двигались вовремя, не застревая в пробках;

  • Экономия времени пассажиров: Один-единственный незаконно припаркованный или движущийся по полосе легковой автомобиль может задержать автобус большой вместимости, в котором находится более 50 пассажиров;

  • Системное расширение: Ответственные лица отмечают, что подобные камеры будут постепенно устанавливаться и на всех остальных центральных улицах столицы, где выделены полосы «A».

Водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения, не создавать помех движению общественного транспорта и избегать неожиданных штрафов.

Ташкентполосы Аавтоматизированные камерыобщественный транспорт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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