В Ташкенте может подорожать проезд в метро и автобусах

·31·Узбекистан
В Ташкенте может подорожать проезд в метро и автобусах

В Ташкенте может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте. С 1 октября текущего года плата за проезд в метро и автобусах при безналичной оплате планируется к повышению с 1700 до 2500 сумов. Об этом говорится в проекте решения столичного хокимията «Об установлении тарифов на проезд в общественном транспорте города Ташкента».

Согласно документу, на маршрутах общественного транспорта Ташкента — в автобусах и метрополитене — предлагается установить следующие предельные тарифы на проезд:

  • при оплате за проезд одного пассажира наличными деньгами взимается предельный тариф в размере 3 тысяч сумов с учетом НДС. Этот тариф остается без изменений;

  • при осуществлении разового платежа за проезд одного пассажира через электронную платежную систему с применением стимулирующей скидки взимается 2500 сумов с учетом НДС;

  • за услугу перевозки багажа одного пассажира устанавливается плата в размере 4 тысяч сумов с учетом НДС.

Avtobus transport kartalarining cheksiz tarif rejalari va narxlari ko‘rsatilgan jadval.Avtobus va metro uchun cheksiz hamda limitli tariflar ko‘rsatilgan jadval.

Также планируется введение новых абонементов и тарифов с пересадкой для пользователей общественного транспорта. Эти изменения означают появление новшеств в порядке пользования метро и автобусами для пассажиров.

В настоящее время проект решения не является окончательно утвержденным документом. Он будет находиться на общественном обсуждении до 19 сентября. В течение этого периода граждане могут выразить свои мнения и предложения по проекту.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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