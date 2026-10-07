Теперь меры наказания за неподобающее поведение в общественных местах будут ужесточены

Нарушители правил поведения в общественных местах теперь могут выявляться через камеры, а их личность — идентифицироваться с помощью электронных средств. В частности, к явно демонстрируемым окружающим неподобающим действиям могут применяться административные меры.

Сообщения на этот счет широко распространяются в социальных сетях. В них говорится о практике выявления правонарушений в общественных местах с помощью камер наблюдения, в том числе посредством Face ID, и вызова граждан в органы внутренних дел.

Каков механизм выявления через камеры?

Постановлением Кабинета Министров № 754 от 1 декабря 2025 года определен порядок электронной идентификации граждан сотрудниками патрульно-постовой службы органов внутренних дел в общественных местах.

В документе предусмотрен порядок установления личности с помощью электронных технических средств, в том числе планшета.

Поэтому трактовку «если Face ID зафиксировал на камеру, личность наказывается автоматически» нельзя воспринимать как прямую норму закона. Факт правонарушения должен оформляться в индивидуальном порядке, а ответственность лица — решаться на основе законодательства.

Какие действия могут создать проблемы?

В действующем Кодексе об административной ответственности определено понятие мелкого хулиганства.

В нем установлено, что сквернословие в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и аналогичные действия, нарушающие общественный порядок и покой граждан, влечет за собой ответственность.

Поэтому нельзя делать вывод, что само по себе совместное нахождение в общественном месте или проявление элементарной нежности автоматически влечет за собой административное наказание. Вопрос зависит от того, подпадает ли конкретное действие под состав правонарушения, установленный законодательством.

Предусмотрен арест до 15 суток, но это не автоматическое наказание

В Кодексе Республики Узбекистан об административной ответственности предусмотрено наказание в виде административного ареста. Согласно статье 29 Кодекса, административный арест, по общему правилу, может применяться на срок от трех до пятнадцати суток.

Такое наказание применяется только в случаях, предусмотренных законодательством. Следовательно, представление о том, что «в общественном месте нарушено правило — автоматически назначается 15 суток ареста», является неверным.

Вопрос вызова в отдел внутренних дел с родителями

В распространяющихся сообщениях также говорится, что правонарушители могут быть вызваны в районный отдел внутренних дел вместе со своими родителями.

Однако здесь важное значение имеют возраст и правовой статус человека. В частности, правовые процедуры в отношении несовершеннолетних могут отличаться от таковых для взрослых лиц.

Поэтому обобщать новость в стиле «все пары будут вызываться в ОВД вместе с родителями» неправильно.

Главная цель — поддержание общественного порядка

Важное значение имеют спокойствие людей в общественных местах и уважительное отношение к правам окружающих.

В законодательстве также установлена ответственность за действия, нарушающие общественный порядок. При этом в любом случае для применения наказания должно наличествовать конкретное правонарушение и соблюдаться установленные процессуальные процедуры.

В этом плане самый важный момент последних новостей заключается в том, что контроль и ответственность за нарушение правил в общественных местах усиливаются.

Однако юридически неверно трактовать это так, будто «теперь любые действия влюбленных будут выявляться через Face ID, и им сразу будут назначать штраф или 15 суток ареста».

Главным критерием закона является не чья-то личная жизнь, а общественный порядок, спокойствие окружающих и то, определено ли конкретное действие законом в качестве правонарушения.