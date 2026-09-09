Вступил в силу новый порядок борьбы с бесплатным проездом в автобусах (видео)

·0·Общество
Вступил в силу новый порядок борьбы с бесплатным проездом в автобусах (видео)

Ужесточены меры против проезда в общественном транспорте без оплаты. С 1 сентября 2026 года каждый пассажир, севший в автобус, обязан оплатить установленный проезд. Лицо, не совершившее платеж, расценивается как безбилетный пассажир.

Хотя новый порядок направлен на усиление соблюдения требований закона, его практическое применение и размер штрафов вызывают различные вопросы среди населения.

Самое главное — теперь подход «проеду разок бесплатно» в автобусе может обернуться для пассажира дополнительными проблемами.

1. Каковы основные требования к пассажиру, севшему в автобус?

Суть нового порядка проста: лицо, пользующееся услугами автобуса, должно оплатить установленный проезд.

В случае неоплаты пассажир считается едущим без билета.

Соблюдение требований закона — важная задача как для пассажира, так и для системы общественного транспорта.

Это требование должно служить прежде всего обеспечению порядка и учета в транспортной системе.

2. Почему новый порядок вызывает недовольство у населения?

Проблема кроется не столько в самом требовании закона, сколько в размере штрафа и механизме его применения, вызывающих больше всего вопросов.

Особенно важно, как защищены права пассажира при возникновении технических неполадок, сбоев в платежной системе или других объективных обстоятельств при оплате проезда.

Основные вопросы у населения таковы:

  • каков размер штрафа?

  • в каких случаях применяется штраф?

  • что делать пассажиру, если платежная система не работает?

  • кто прав в спорных ситуациях с контролером?

  • какова возможность обжалования штрафа?

Поэтому наряду с самим порядком важнейшее значение приобретает четкий и понятный механизм его применения.

3. Необходим баланс между требованиями закона и интересами населения

Для повышения культуры пользования общественным транспортом важно вовремя оплачивать проезд.

Ведь стабильная работа транспортной системы в определенной степени зависит и от поступлений от пассажиров.

Однако наряду с ужесточением порядка необходимо учитывать права и интересы пассажиров.

В справедливой системе пассажир должен:

  1. четко знать, как оплатить проезд;

  2. иметь возможность подтвердить осуществление платежа;

  3. знать механизм фиксации технических проблем в случае их возникновения;

  4. иметь возможность обжаловать штраф, если считает его необоснованным.

4. Самый спорный вопрос — штраф

Наличие механизма штрафов для обеспечения платежной дисциплины в общественном транспорте вполне понятно.

Но эффективность наказания определяется не только его размером, но и справедливостью и единообразием применения.

Естественно, если пассажир намеренно не оплачивает проезд, к нему принимаются меры в установленном порядке.

Однако приравнивание гражданина, не сумевшего оплатить проезд из-за технической неисправности или проблем в платежной системе, к лицу, намеренно ехавшему бесплатно, может породить вопросы справедливости.

5. Что меняет новый порядок?

Основная цель порядка, вступившего в силу с 1 сентября 2026 года, — повышение платежной дисциплины в автобусах.

Ожидается, что в результате усилится контроль за оплатой проезда, а к фактам безбилетного проезда сформируется более строгое отношение.

Однако реальная эффективность системы оценивается не по одному показателю, а по нескольким факторам:

  • знание пассажирами требований закона;

  • стабильная работа платежной системы;

  • прозрачность контроля;

  • обоснованное применение штрафов;

  • обеспечение права граждан на обжалование.

Заключение: порядок важен, но справедливость тоже имеет значение

Оплата проезда в автобусе — обязанность пассажира. Соблюдение этого требования необходимо для нормального функционирования системы общественного транспорта.

Однако одного лишь ужесточения порядка недостаточно.

Самый важный вопрос заключается в том, чтобы система штрафов была понятной, прозрачной и справедливой как для пассажира, так и для транспортной организации.

Тогда новый порядок сможет стать для населения не просто мерой наказания, а эффективным механизмом повышения порядка и ответственности в общественном транспорте.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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