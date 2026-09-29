На дорогах Ташкента сократилось количество ДТП на 9,5%: за 6 месяцев зафиксировано более 3 миллионов нарушений

·38·Общество
На дорогах Ташкента сократилось количество ДТП на 9,5%: за 6 месяцев зафиксировано более 3 миллионов нарушений

Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов подробно рассмотрел отчет о проделанной в столице в первой половине 2026 года работе в рамках программы «Безопасная и гладкая дорога». Согласно официальным данным, за отчетный период количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по городу сократилось на 9,5 процента — с 464 до 420.

В частности, аварии, связанные с выездом на встречную полосу и нарушением правил обгона, значительно снизились на 55,2 процента, ДТП по причине несоблюдения сигналов светофора и вождения в нетрезвом виде — на 50 процентов, а несчастные случаи из-за превышения скорости — на 47,8 процента. Инспекторами УБДД и цифровыми камерами видеонаблюдения за шесть месяцев было зарегистрировано в общей сложности более 3 миллионов 11 тысяч нарушений. Несмотря на это, в результате ДТП на дорогах города погибли 26 граждан, 394 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

«420 ДТП, 3 миллиона нарушений и 20 новых светофоров»: 5 ключевых пунктов полугодового отчета

Наиболее важные официальные показатели безопасности дорожного движения в столице:

  • Общее количество ДТП снизилось: в первые 6 месяцев 2026 года число автоаварий уменьшилось на 9,5 процента, снизившись с 464 до 420;

  • Резко сократился выезд на встречную полосу: число аварий, связанных с обгоном и выездом на встречную полосу, уменьшилось на 55,2 процента (с 29 до 13);

  • Более 3 миллионов официальных штрафов: через инспекторов и специальные автоматизированные камеры было выявлено 3 011 466 нарушений правил дорожного движения;

  • Обновление инфраструктуры: в столице установлено 1703 новых дорожных знака, заменено 3743, построено 20 новых светофоров и нанесено 492 тыс. кв. метров разметки;

  • Статистика жертв и пострадавших: по материалам УБДД, в результате произошедших аварий жизни лишились 26 человек, 394 гражданина получили телесные повреждения.

Классификация статистики и динамики ДТП в городе Ташкенте за I полугодие 2026 года

Сравнительная таблица по показателям безопасности дорожного движения и причинам:

Причины ДТП и нарушений

Показатели прошлого периода

I полугодие 2026 года

Динамика изменений (%)

Общее количество зарегистрированных ДТП

464

420

Снизилось на -9,5%

Выезд на встречную полосу и неправильный обгон

29

13

Снизилось на -55,2%

Неподчинение красному сигналу светофора

24

12

Снизилось на -50,0%

Управление автотранспортом в нетрезвом виде

6

3

Снизилось на -50,0%

Превышение установленного скоростного режима

23

12

Снизилось на -47,8%

Масштаб выявленных общих нарушений

3 011 466

Результат цифрового контроля

Погибшие и получившие телесные повреждения

26 погибших / 394 пострадавших

Официальные данные УБДД

Экспертиза в сфере урбанистики и безопасности дорожного движения: действительно ли помогают цифровые камеры и инфраструктура?

Выводы специалистов по дорожному движению, урбанистов и экспертов по безопасности:

  • «Цифровизация и фактор неотвратимости наказания»: выявление более 3 миллионов нарушений за 6 месяцев показывает, что система камер контроля в столице работает строго; неотвратимость наказания дисциплинирует водителей и приводит к резкому сокращению грубых нарушений, влекущих за собой самые тяжелые последствия, таких как выезд на встречную полосу (-55,2%) и проезд на красный свет (-50%);

  • Недостатки инфраструктуры и риски для пешеходов: несмотря на установку более 1700 новых знаков и 20 светофорных объектов, гибель 26 человек и ранение 394 человек свидетельствуют о том, что в центре города все еще существует среда, не полностью адаптированная под человеческий фактор; по мнению экспертов, городские улицы необходимо переводить на безопасный дизайн («концепция Vision Zero») не только для автомобилей, но и для пешеходов и участников активного передвижения;

  • Вопрос неуказания жертв в отчете Кенгаша: отсутствие прямого открытого анализа смертей и травм в результате ДТП в отчете программы затрудняет глубокую оценку проблемы; общественность и местные кенгаши должны давать оценку не цифрам, а каждой потерянной человеческой жизни, и выдвигать требования по реконструкции опасных перекрестков.

А как считаете вы, эффективно ли для сокращения ДТП в Ташкенте увеличение числа радаров и камер, дополнительно ограничивающих скорость, или необходимо коренным образом улучшить дорожную инфраструктуру (пешеходные переходы, остроки безопасности)? Служат ли более 3 миллионов штрафов повышению культуры водителей? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным анализом безопасности столичных дорог с близкими!

ТашкентБезопасная и гладкая дорогаБезопасность дорожного движенияТашкентский городской Кенгаш народных депутатов
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Единственный поцелуй перед уходом на работу: научный секрет долголетия и успеха...Единственный поцелуй перед уходом на работу: научный секрет долголетия и успеха...Вчера 10:01Соблюдающие правила водители скутеров и мопедов награждаются подаркамиСоблюдающие правила водители скутеров и мопедов награждаются подарками14 сентября 02:03«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом13 сентября 07:06Предложено пожизненно лишать прав севших за руль в нетрезвом видеПредложено пожизненно лишать прав севших за руль в нетрезвом виде10 сентября 16:10Оцифрована справка, дающая право не пристегиваться ремнем безопасностиОцифрована справка, дающая право не пристегиваться ремнем безопасности23 июня 15:43Вводится 15-процентная плата: новая льгота для тех, у кого нет долгов за свет и газ...Вводится 15-процентная плата: новая льгота для тех, у кого нет долгов за свет и газ...26 сентября 07:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки