Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов подробно рассмотрел отчет о проделанной в столице в первой половине 2026 года работе в рамках программы «Безопасная и гладкая дорога». Согласно официальным данным, за отчетный период количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по городу сократилось на 9,5 процента — с 464 до 420.

В частности, аварии, связанные с выездом на встречную полосу и нарушением правил обгона, значительно снизились на 55,2 процента, ДТП по причине несоблюдения сигналов светофора и вождения в нетрезвом виде — на 50 процентов, а несчастные случаи из-за превышения скорости — на 47,8 процента. Инспекторами УБДД и цифровыми камерами видеонаблюдения за шесть месяцев было зарегистрировано в общей сложности более 3 миллионов 11 тысяч нарушений. Несмотря на это, в результате ДТП на дорогах города погибли 26 граждан, 394 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

«420 ДТП, 3 миллиона нарушений и 20 новых светофоров»: 5 ключевых пунктов полугодового отчета

Наиболее важные официальные показатели безопасности дорожного движения в столице:

Общее количество ДТП снизилось: в первые 6 месяцев 2026 года число автоаварий уменьшилось на 9,5 процента, снизившись с 464 до 420;

Резко сократился выезд на встречную полосу: число аварий, связанных с обгоном и выездом на встречную полосу, уменьшилось на 55,2 процента (с 29 до 13);

Более 3 миллионов официальных штрафов: через инспекторов и специальные автоматизированные камеры было выявлено 3 011 466 нарушений правил дорожного движения;

Обновление инфраструктуры: в столице установлено 1703 новых дорожных знака, заменено 3743, построено 20 новых светофоров и нанесено 492 тыс. кв. метров разметки;

Статистика жертв и пострадавших: по материалам УБДД, в результате произошедших аварий жизни лишились 26 человек, 394 гражданина получили телесные повреждения.

Классификация статистики и динамики ДТП в городе Ташкенте за I полугодие 2026 года

Сравнительная таблица по показателям безопасности дорожного движения и причинам:

Причины ДТП и нарушений Показатели прошлого периода I полугодие 2026 года Динамика изменений (%) Общее количество зарегистрированных ДТП 464 420 Снизилось на -9,5% Выезд на встречную полосу и неправильный обгон 29 13 Снизилось на -55,2% Неподчинение красному сигналу светофора 24 12 Снизилось на -50,0% Управление автотранспортом в нетрезвом виде 6 3 Снизилось на -50,0% Превышение установленного скоростного режима 23 12 Снизилось на -47,8% Масштаб выявленных общих нарушений — 3 011 466 Результат цифрового контроля Погибшие и получившие телесные повреждения — 26 погибших / 394 пострадавших Официальные данные УБДД

Экспертиза в сфере урбанистики и безопасности дорожного движения: действительно ли помогают цифровые камеры и инфраструктура?

Выводы специалистов по дорожному движению, урбанистов и экспертов по безопасности:

«Цифровизация и фактор неотвратимости наказания»: выявление более 3 миллионов нарушений за 6 месяцев показывает, что система камер контроля в столице работает строго; неотвратимость наказания дисциплинирует водителей и приводит к резкому сокращению грубых нарушений, влекущих за собой самые тяжелые последствия, таких как выезд на встречную полосу (-55,2%) и проезд на красный свет (-50%);

Недостатки инфраструктуры и риски для пешеходов: несмотря на установку более 1700 новых знаков и 20 светофорных объектов, гибель 26 человек и ранение 394 человек свидетельствуют о том, что в центре города все еще существует среда, не полностью адаптированная под человеческий фактор; по мнению экспертов, городские улицы необходимо переводить на безопасный дизайн («концепция Vision Zero») не только для автомобилей, но и для пешеходов и участников активного передвижения;

Вопрос неуказания жертв в отчете Кенгаша: отсутствие прямого открытого анализа смертей и травм в результате ДТП в отчете программы затрудняет глубокую оценку проблемы; общественность и местные кенгаши должны давать оценку не цифрам, а каждой потерянной человеческой жизни, и выдвигать требования по реконструкции опасных перекрестков.

А как считаете вы, эффективно ли для сокращения ДТП в Ташкенте увеличение числа радаров и камер, дополнительно ограничивающих скорость, или необходимо коренным образом улучшить дорожную инфраструктуру (пешеходные переходы, остроки безопасности)? Служат ли более 3 миллионов штрафов повышению культуры водителей? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным анализом безопасности столичных дорог с близкими!