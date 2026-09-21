Новый порядок на улицах Ташкента: появились специальные полосы для велосипедов и самокатов

·29·Общество
Новый порядок на улицах Ташкента: появились специальные полосы для велосипедов и самокатов

На некоторых улицах Ташкента организованы специальные полосы для велосипедов и электросамокатов. Главная цель новых полос — разделение транспортных потоков и повышение безопасности дорожного движения.

Специальные полосы должны служить для отделения водителей велосипедов и электросамокатов от проезжей части для автомобилей.

Это направлено на снижение риска дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности.

Но вопрос остается открытым: достаточна ли сама дорожная разметка для обеспечения безопасности?

В некоторых случаях для предотвращения заезда автомобилей на специальную полосу помимо разметки применяются и дополнительные защитные средства. Например, между полосами и проезжей частью могут устанавливаться физические преграды, столбики или разделительные конструкции.

Этот вопрос особенно важен на улицах с плотным транспортным потоком.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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