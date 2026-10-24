В пользу гражданина арестовано автотранспортное средство из-за задолженности в 171 млн сумов

В производство Чиланзарского районного отдела Бюро принудительного исполнения поступил исполнительный документ на основании исполнительной надписи нотариуса о взыскании с должника А.Н. в пользу взыскателя А.D. задолженности в размере 170 911 тыс. сумов.

По данному исполнительному документу государственным исполнителем было возбуждено исполнительное производство, сторонам направлены соответствующие предупреждения в порядке, установленном законодательством.

Также должнику был предоставлен 15-дневный срок со дня возбуждения исполнительного производства для добровольного исполнения требований, указанных в исполнительном документе.

Однако в связи с тем, что задолженность не была погашена должником в установленный добровольный срок, государственным исполнителем приняты меры принудительного исполнения в порядке, предусмотренном законодательством. В частности, в отношении оформленного на имя должника автотранспортного средства было объявлено в розыск.

В результате проведенных поисковых мероприятий сотрудниками Службы безопасности дорожного движения разыскиваемое автотранспортное средство было обнаружено и помещено на штрафстоянку. Впоследствии данное автотранспортное средство было описано государственным исполнителем, и в настоящее время принимаются меры по выставлению его на электронные онлайн-аукционные торги в целях погашения задолженности.

Меры принудительного исполнения направлены на взыскание задолженностей в порядке, установленном законодательством, защиту законных интересов взыскателей, а также обеспечение исполнения исполнительных документов.