В Акдарье трансформаторы выставляют на аукцион за долги по электроэнергии

·51·Общество
В Акдарье трансформаторы выставляют на аукцион за долги по электроэнергии

Согласно исполнительному документу, находящемуся в производстве отдела Бюро принудительного исполнения Акдарьинского района, с фермерского хозяйства «X. T.» в пользу АО «Региональные электрические сети» подлежит взысканию задолженность в размере 288 миллионов 166 тысяч сумов.

В ходе исполнительных действий были выявлены 2 трансформатора тока, принадлежащие фермерскому хозяйству, которые были описаны и переданы на хранение ответственной организации.

В связи с тем, что задолженность не была погашена вовремя, данные трансформаторы выставляются на открытые торги через электронную торговую платформу «E-AUKSION».

Средства, вырученные от продажи, будут направлены на погашение задолженности в установленном порядке.

Бюро принудительного исполненияРегиональные электрические сетиE-AUKSIONАкдарьинский район
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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