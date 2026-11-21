Согласно исполнительному листу Шайхантахурского межрайонного суда по гражданским делам от 20 ноября 2024 года, с должника К.Ш. в пользу банка-взыскателя было предписано взыскать кредитную задолженность в размере 148 536,4 тысячи сумов.

Поскольку по данному исполнительному документу в течение 2026 года удержания из заработной платы должника в установленном порядке не производились, была проведена проверка деятельности бухгалтерии по месту работы должника.