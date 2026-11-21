Задолженность, не удержанная из заработной платы, полностью погашена
Согласно исполнительному листу Шайхантахурского межрайонного суда по гражданским делам от 20 ноября 2024 года, с должника К.Ш. в пользу банка-взыскателя было предписано взыскать кредитную задолженность в размере 148 536,4 тысячи сумов.
Поскольку по данному исполнительному документу в течение 2026 года удержания из заработной платы должника в установленном порядке не производились, была проведена проверка деятельности бухгалтерии по месту работы должника.
В ходе проверки выяснилось, что соответствующий исполнительный документ в бухгалтерию поступал, однако ответственный бухгалтер не произвел удержания из заработной платы должника в установленном порядке, в связи с чем с него было взято объяснительное письмо.
Кроме того, после проведения проверочных мероприятий должник полностью погасила кредитную задолженность в пользу банка-взыскателя.
В результате, на основании заявления взыскателя, исполнительное производство было прекращено в установленном порядке.
- #Бюро принудительного исполнения
- #Шайхантахурский межрайонный суд
- #Кредитная задолженность
- #Исполнительный документ
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