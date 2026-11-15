Интересы предпринимателей под защитой закона

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Интересы предпринимателей под защитой закона

Поддержка предпринимательства, защита их законных интересов и создание необходимых условий для их свободной деятельности являются важными факторами экономического развития страны. В связи с этим Бюро принудительного исполнения проводит системную работу по восстановлению нарушенных прав субъектов предпринимательства и взысканию в законном порядке задолженностей в их пользу.

Согласно решению Нукусского межрайонного экономического суда, с должника — государственного учреждения «B.B» в пользу взыскателя — общества с ограниченной ответственностью «H.B.K» постановлено взыскать основной долг в размере 1,3 млрд сумов. Исполнительный документ, выданный на основании данного судебного решения, поступил в Нукусский городской отдел, и для его исполнения был предоставлен 15-дневный добровольный срок. До должника были доведены последствия неисполнения судебного решения.

В результате проведенных исполнительных действий, включая меры по описи имущества, задолженность была полностью погашена.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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