Автомобиль Damas арестован из-за несвоевременной оплаты аренды
Согласно исполнительному листу Межрайонного суда по гражданским делам Мирабадского района от 13 сентября 2026 года, с должника Н.С. в пользу взыскателя — государственной организации — подлежит взысканию задолженность в размере 39 миллионов 78 тысяч сумов.
Данный исполнительный документ поступил в производство соответствующего отдела 22 сентября 2026 года, на основании чего было возбуждено исполнительное производство.
В ходе проверки было установлено, что задолженность возникла из-за несвоевременной оплаты за использование здания, арендуемого должником на основании договора.
Несмотря на то, что должнику была предоставлена возможность добровольно исполнить обязательства, задолженность в установленный срок погашена не была.
После этого, в порядке, установленном законодательством, принадлежащий должнику автомобиль марки «Damas» был арестован и помещен на штрафстоянку.
В настоящее время данное транспортное средство выставлено на торги через электронную торговую платформу «E-auksion» для реализации в целях погашения имеющейся задолженности.
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