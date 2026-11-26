Согласно исполнительному листу Межрайонного суда по гражданским делам Мирабадского района от 13 сентября 2026 года, с должника Н.С. в пользу взыскателя — государственной организации — подлежит взысканию задолженность в размере 39 миллионов 78 тысяч сумов.

Данный исполнительный документ поступил в производство соответствующего отдела 22 сентября 2026 года, на основании чего было возбуждено исполнительное производство.

В ходе проверки было установлено, что задолженность возникла из-за несвоевременной оплаты за использование здания, арендуемого должником на основании договора.

Несмотря на то, что должнику была предоставлена возможность добровольно исполнить обязательства, задолженность в установленный срок погашена не была.

После этого, в порядке, установленном законодательством, принадлежащий должнику автомобиль марки «Damas» был арестован и помещен на штрафстоянку.

В настоящее время данное транспортное средство выставлено на торги через электронную торговую платформу «E-auksion» для реализации в целях погашения имеющейся задолженности.