С сына, не оправдавшего доверия, взыскали долг в пользу отца

·61·Общество
С сына, не оправдавшего доверия, взыскали долг в пользу отца

Отношения между отцом и ребенком строятся на любви, доверии и взаимном уважении. Однако иногда невыполнение финансовых обязательств в срок приводит к проблемам даже между самыми близкими людьми.

Подобный случай произошел в Зангиатинском районе Ташкентской области. Гражданин, доверившись своему ребенку, одолжил ему денежные средства. Однако, несмотря на истечение срока, установленного договором займа, деньги не были возвращены вовремя.

В результате отец был вынужден обратиться к нотариусу, чтобы вернуть свои средства, а затем представить исполнительную надпись нотариуса в органы Бюро принудительного исполнения для взыскания задолженности.

На основании данного исполнительного документа были проведены исполнительные действия по взысканию долга. Благодаря усилиям государственного исполнителя отцу была полностью возвращена сумма долга в размере 66 миллионов сумов, не выплаченная ребенком в установленный договором срок.

Этот случай еще раз напоминает об одной истине: важно беречь доверие между близкими, оставаться верными своим обещаниям и финансовым обязательствам. Своевременный возврат долга — это не только юридическая обязанность, но и проявление ответственности человека и его отношения к доверенному имуществу.

Основная задача органов Бюро принудительного исполнения заключается в обеспечении исполнения судебных актов и актов других уполномоченных органов, защите законных интересов и восстановлении нарушенных прав взыскателей.

Бюро принудительного исполненияЗангиатинский районвзыскание долгаисполнительный документ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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