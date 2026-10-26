В Чиланzоре взыскана налоговая задолженность на сумму более 4 млрд сумов

В производстве Чиланзарского районного отдела Бюро принудительного исполнения на основании постановления первого заместителя начальника Налогового управления города Ташкента находился исполнительный документ о взыскании с ООО «S.E.G.E» в пользу государства налоговой задолженности в размере 4 млрд 68 млн 656 тыс. сумов.

По данному исполнительному документу государственным исполнителем было принято решение о возбуждении исполнительного производства, и должнику было направлено соответствующее предупреждение в установленном порядке.

В ходе исполнительных действий должнику был установлен 10-дневный срок для добровольного исполнения требований, указанных в исполнительном документе.

Однако ООО-должник не погасило налоговую задолженность добровольно в установленный срок. В связи с этим государственным исполнителем в соответствии с законодательством были применены меры принудительного исполнения, на банковский счет предприятия-должника был наложен арест.

В результате проведенных мер принудительного исполнения налоговая задолженность в размере 4 млрд 68 млн 656 тыс. сумов была полностью взыскана в пользу государства, а исполнительный документ фактически исполнен.

Своевременное устранение налоговой задолженности имеет важное значение в выполнении обязательств перед государством и обеспечении верховенства закона.