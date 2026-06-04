Реал Мадрид готов заплатить 15 миллионов евро за Жозе Моуринью

Португальский клуб «Бенфика» подтвердил получение официального предложения от президента «Реал Мадрида» Флорентино Переса по поводу Жозе Моуринью. Согласно заявлению лиссабонского клуба в Комиссию по рынку ценных бумаг Португалии (КМВМ), мадридский клуб выразил готовность выплатить отступные по контракту специалиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Эти действия напрямую связаны с предстоящими выборами президента на «Сантьяго Бернабеу». Действующий президент Флорентино Перес использует вариант с Жозе Моуринью как главный козырь в борьбе со своим основным соперником Энрике Рикельме. Если Перес одержит победу на выборах в воскресенье, возвращение «Особенного» в Мадрид будет официально оформлено.

Руководство «Бенфики» не намерено отпускать своего тренера бесплатно. В официальном сообщении говорится, что для возвращения Жозе Моуринью в Ла Лигу необходимо активировать пункт в его контракте на сумму 15 миллионов евро. Эта сумма равна его годовой зарплате в лиссабонском клубе за последние годы.

Соперник Переса Энрике Рикельме в случае победы на выборах обещал подписать контракты со звездами «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом и Родри. В ответ Флорентино Перес стремится завоевать доверие членов клуба, выдвигая кандидатуру опытного тренера.

Любопытно, что в среду в социальных сетях распространилось видео, где Жозе Моуринью якобы дает согласие на возвращение в Мадрид. Позже тренер сообщил, что это видео создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта). Тем не менее, кампания Переса продолжает продвигать идею возвращения португальского специалиста.