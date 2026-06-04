Реал Мадрид готов заплатить 15 миллионов евро за Жозе Моуринью

·118·Спорт
Реал Мадрид готов заплатить 15 миллионов евро за Жозе Моуринью
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Португальский клуб «Бенфика» подтвердил получение официального предложения от президента «Реал Мадрида» Флорентино Переса по поводу Жозе Моуринью. Согласно заявлению лиссабонского клуба в Комиссию по рынку ценных бумаг Португалии (КМВМ), мадридский клуб выразил готовность выплатить отступные по контракту специалиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Эти действия напрямую связаны с предстоящими выборами президента на «Сантьяго Бернабеу». Действующий президент Флорентино Перес использует вариант с Жозе Моуринью как главный козырь в борьбе со своим основным соперником Энрике Рикельме. Если Перес одержит победу на выборах в воскресенье, возвращение «Особенного» в Мадрид будет официально оформлено.

Руководство «Бенфики» не намерено отпускать своего тренера бесплатно. В официальном сообщении говорится, что для возвращения Жозе Моуринью в Ла Лигу необходимо активировать пункт в его контракте на сумму 15 миллионов евро. Эта сумма равна его годовой зарплате в лиссабонском клубе за последние годы.

Соперник Переса Энрике Рикельме в случае победы на выборах обещал подписать контракты со звездами «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом и Родри. В ответ Флорентино Перес стремится завоевать доверие членов клуба, выдвигая кандидатуру опытного тренера.

Любопытно, что в среду в социальных сетях распространилось видео, где Жозе Моуринью якобы дает согласие на возвращение в Мадрид. Позже тренер сообщил, что это видео создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта). Тем не менее, кампания Переса продолжает продвигать идею возвращения португальского специалиста.

Реал МадридЖозе МоуриньюФлорентино ПересБенфикаТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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