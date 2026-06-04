Audi представила новый гибридный суперкар В8 вместо Р8

Компания Audi представила новый суперкар Нуволари, выпускаемый ограниченным тиражом и заменяющий модель Р8. Этот гибридный автомобиль с двигателем В8 мощностью 987 л.с. станет новым флагманом бренда. По словам руководителя компании Гернота Дёлльнера, этот автомобиль служит особым заявлением о будущем бренда. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

Нуволари оснащен 4,0-литровым двигателем с двойным турбонаддувом и тремя электродвигателями, что делает его самым быстрым и мощным серийным автомобилем в истории немецкого бренда. В нем используются технологии Формулы-1, включая активную аэродинамику, кузов из углеродного волокна и систему полного привода с распределением крутящего момента. Всего будет выпущено 499 экземпляров этой модели, продажи которой ожидаются в начале следующего года.

Новый суперкар — первый серийный автомобиль, воплощающий новый дизайнерский язык бренда Audi, представленный в прошлом году на концепте Конкепт К. Нуволари делит техническую базу и силовые агрегаты с новой моделью Темарарио бренда Lamborghini, входящего в состав Volkswagen Груп. Эта традиция схожа с сотрудничеством предыдущей модели Р8 с Lamborghini Галлардо и Хуракан.

Автомобиль назван в честь легендарного гонщика Тацио Нуволари, который в свое время выступал за команду Ауто Унион, предшественницу Audi. Проект был разработан за рекордные 14 месяцев к дебютному сезону Audi в гонках Формулы-1. Над проектом работала объединенная группа инженеров Audi, ее команды Формулы-1 и Lamborghini.