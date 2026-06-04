Цены на гуманоидных роботов резко упали: теперь они дешевле автомобилей

·43·Технологии
Цены на гуманоидных роботов резко упали: теперь они дешевле автомобилей

Рынок человекоподобных роботов стоит на пороге фундаментальных изменений. Если всего год назад за инженерные прототипы просили почти миллион юаней (около 150 тысяч долларов), то сегодня на вторичном рынке Китая такие устройства массово появляются по ценам в десять раз ниже. Сейчас их можно приобрести примерно за 50 000 юаней (около 7,4 тысячи долларов). Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На платформах вторичной торговли также выросло количество «почти новых» роботов, закупленных техноблогерами и агентствами для тестирования. Такие устройства обычно продаются со скидкой 60–70% от первоначальной цены. Конкуренция обострилась и на рынке новых устройств: робот Р1 Air от компании Unitree Роботикс предлагается за 29 900 юаней, а цена нового двурукого робота, выпущенного в апреле, снизилась до 26 900 юаней.

Робот Буми, представленный компанией Сонгян Повер, стал первой моделью в истории человекоподобных роботов, опустившейся ниже отметки в 10 000 юаней, с ценой 9 998 юаней. Первая партия из 500 единиц была распродана всего за два дня. Кроме того, модель Бустер К1 от компании Бустер Роботикс также продается за 29 900 юаней, что свидетельствует о резком снижении цен на промышленных роботов.

Рынок аренды роботов также значительно подешевел. Если ранее суточная аренда гуманоидного робота достигала 10 000 юаней, то к маю этого года стоимость аренды для коммерческих целей снизилась до 800–1500 юаней в сутки. По мнению экспертов, снижению цен способствует удешевление комплектующих и переход от лабораторных условий к массовому производству.

РобототехникаКитайUnitree RoboticsТехнологииГуманоиды
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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