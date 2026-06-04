Поддельную память ДДР5 становится сложнее отличить от оригинала

·45·Технологии
Поддельную память ДДР5 становится сложнее отличить от оригинала

На китайских торговых площадках массово появились поддельные модули оперативной памяти ДДР5 под брендами Г.Скилл и В-Колор. Представители компаний на выставке Компутекс 2024 сообщили, что эта проблема серьезно влияет на рынок, а отличить контрафактную продукцию от оригинала становится все сложнее. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Главная особенность поддельных модулей нового поколения заключается в том, что они используют печатные платы, визуально идентичные решениям Г.Скилл и В-Колор. Кроме того, мошенникам удалось с высокой точностью скопировать радиаторы и даже системы РГБ-подсветки. Ранее поддельную память можно было легко выявить по пластиковым или стекловолоконным «фейковым» чипам.

Компания В-Колор сообщила о поступлении множества жалоб от клиентов на копии, продаваемые в Китае по низким ценам. Пока неизвестно, какие именно чипы используются в поддельных модулях, поскольку оригинальная продукция В-Колор выпускается исключительно на чипах СК хйникс. Компания еще не получила образцы подделок для проведения анализа.

Представители Г.Скилл также подтвердили эту проблему, отметив, что контрафактная продукция присутствует на рынке уже много лет. Специалисты компании рекомендуют обращаться только к официальным партнерам и надежным продавцам, чтобы не стать жертвой мошенников при покупке дорогостоящей оперативной памяти.

DDR5G.SkillV-ColorТехнологииКомпьютеры
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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