Жозе Моуринью может стать главным тренером Реал Мадрида: главное условие известно

Жозе Моуринью может неожиданно вернуться на пост главного тренера Реал Мадрида. Однако это назначение напрямую зависит от результатов выборов президента клуба. Действующий президент Флорентино Перес использует кандидатуру португальского специалиста, чтобы привлечь избирателей. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В президентской гонке соперничают Флорентино Перес и его оппонент Энрике Рикельме. Перес обещает привести в команду Жозе Моуринью и Ибраима Конате, тогда как Рикельме пытается удивить избирателей более крупными трансферами — Эрлингом Холандом и Родри. Выборы, которые пройдут в воскресенье, определят будущее направление развития клуба.

Флорентино Перес представил видео, подтверждающее достижение договоренности с Жозе Моуринью. В нем 63-летний тренер запечатлен в форме Реал Мадрида. Клуб Бенфика также подтвердил через биржу, что в случае победы Переса будет выплачена компенсация за Моуринью в размере 15 миллионов евро. Это значительно больше ранее предполагаемых 6 миллионов евро.

Соперник Энрике Рикельме нацелен на звезд Манчестер Сити. Он подчеркнул, что Эрлинг Холанд хочет играть за Реал Мадрид, и пообещал начать переговоры по Родри уже в понедельник. По словам Рикельме, если его изберут президентом, Родри обязательно станет игроком мадридского клуба.

В настоящее время Флорентино Перес планирует подписать защитника Ливерпуля Ибраима Конате в статусе свободного агента. Борьба между двумя кандидатами сулит болельщикам Реал Мадрида жаркое трансферное окно. Окончательное решение станет известно после голосования в воскресенье.