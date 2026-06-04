Завтра в отдельных регионах страны ожидаются дожди

·78·Узбекистан
Завтра в отдельных регионах страны ожидаются дожди

Завтра в ряде регионов Узбекистана возможны кратковременные дожди и грозы. Сообщается о вероятности селей и паводков в предгорных и горных районах. Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном «Узгидрометом» на 5 июня.

Согласно данным, в городе Ташкент погода будет переменчивой, во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. Температура ночью составит 17–19 градусов, днем — около 30–32 градусов. Ветер восточного направления со скоростью 3–8 м/с, в отдельных районах усиление до 10–12 м/с, возможна пыль и пыльные бури.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до 28–33 градусов. Аналогичная погода сохранится в Бухарской и Навоийской областях, где дневная температура может достигать 35 градусов.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях в основном сохранится сухая погода. Лишь в отдельных районах Ташкентской области во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. Температура будет около 28–33 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях сохранится самая жаркая погода. В этих регионах прогнозируется повышение дневной температуры до 33–38 градусов.

В Ферганской долине — в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях также во второй половине дня в отдельных местах возможны кратковременные дожди и грозы. Температура днем составит около 28–33 градусов.

В предгорных и горных районах республики периодически ожидаются дожди и грозы. Температура ночью составит 10–15 градусов, днем — около 18–23 градусов. При этом в этих районах сохраняется риск возникновения селей и паводков.

Синоптики призвали население и отдыхающих, проживающих в предгорных и горных районах, к бдительности 4–5 июня. Рекомендуется строго соблюдать правила безопасности в местах, где возможны сели.

УзбекистанУзгидрометТашкентКаракалпакстанХорезм
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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