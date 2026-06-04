Цена биткоина застряла на уровне поддержки в 60 тыс. долларов

·70·Экономика
Цена биткоина застряла на уровне поддержки в 60 тыс. долларов

После открытия торгов на Уолл-стрит в четверг цена биткоина (БТК) опустилась ниже 64 000 долларов, а недельные потери достигли 13,5%. Согласно данным ТрадингВиев, цена БТК с трудом восстанавливается после достижения минимума, наблюдаемого с начала февраля. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Пара БТК/УСД повторно протестировала свою 200-недельную простую скользящую среднюю (СМА) и продолжает повторять поведение «медвежьего» рынка 2022 года. Известный трейдер Даан Crypto Традес в своем анализе в сети Кс подчеркнул, что снижение продолжается после неудачной попытки закрепиться в зоне 80 000 долларов.

По мнению эксперта, сейчас основное внимание сосредоточено на уровне 60 000 долларов, который должен служить ключевой точкой опоры для рынка. Важность этого уровня дополнительно подчеркивается тем, что недельный индикатор 200МА также находится именно в этой зоне.

Аналитический ресурс Те Кобеисси Леттер отмечает, что с октября 2025 года общая капитализация крипторынка потеряла более 2 трлн долларов. Это приводит к росту беспокойства среди инвесторов и снижению ликвидности.

В краткосрочной перспективе продавцы все еще доминируют. По словам аналитика, известного под псевдонимом Экситпумп, каждое повышение цены встречает сильное давление со стороны продавцов в книге ордеров фьючерсов на бирже Binance, что препятствует росту котировок.

БиткоинКриптовалютаРынокИнвестицииБлокчейн
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Глава ОКК: только демократы оказывают давление на Ворлд Либертй ФинанкиалСегодня, 22:15Профессиональные инвесторы продали 52 тыс. Bitcoin ЭТФ в первом кварталеСегодня, 20:14Биржа Bybit добавила стейблкоин УСДПТ от компании Вестерн УнионВчера, 18:18Волатильность на рынке криптовалют: Биткоин восстанавливается, NEAR резко подешевелВчера, 16:13Стандард Чартеред: три ключевых фактора, способных остановить падение цены биткоинаВчера, 16:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлен курс доллара на 12 мая
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня