Цена биткоина застряла на уровне поддержки в 60 тыс. долларов

После открытия торгов на Уолл-стрит в четверг цена биткоина (БТК) опустилась ниже 64 000 долларов, а недельные потери достигли 13,5%. Согласно данным ТрадингВиев, цена БТК с трудом восстанавливается после достижения минимума, наблюдаемого с начала февраля. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Пара БТК/УСД повторно протестировала свою 200-недельную простую скользящую среднюю (СМА) и продолжает повторять поведение «медвежьего» рынка 2022 года. Известный трейдер Даан Crypto Традес в своем анализе в сети Кс подчеркнул, что снижение продолжается после неудачной попытки закрепиться в зоне 80 000 долларов.

По мнению эксперта, сейчас основное внимание сосредоточено на уровне 60 000 долларов, который должен служить ключевой точкой опоры для рынка. Важность этого уровня дополнительно подчеркивается тем, что недельный индикатор 200МА также находится именно в этой зоне.

Аналитический ресурс Те Кобеисси Леттер отмечает, что с октября 2025 года общая капитализация крипторынка потеряла более 2 трлн долларов. Это приводит к росту беспокойства среди инвесторов и снижению ликвидности.

В краткосрочной перспективе продавцы все еще доминируют. По словам аналитика, известного под псевдонимом Экситпумп, каждое повышение цены встречает сильное давление со стороны продавцов в книге ордеров фьючерсов на бирже Binance, что препятствует росту котировок.